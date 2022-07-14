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Євросоюз пропонує Азербайджану укласти угоду про імпорт газу – Reuters

Євросоюз пропонує Азербайджану укласти угоду про імпорт газу – Reuters

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 липня. УНН. Європейський Союз пропонує Азербайджану укласти угоду щодо збільшення імпорту природного газу та розширення трубопроводу. Про це йдеться у проєкті документа, який є в розпорядженні Reuters, передає УНН.

Цитата

"Сторони прагнуть підтримувати двосторонню торгівлю природним газом, у тому числі за рахунок експорту до Європейського Союзу Південним газовим коридором, обсягом не менше ніж 20 млрд кубометрів газу щорічно до 2027 року", — йдеться у проєкті документа.

Деталі

Наголошується, що проєкт меморандуму про взаєморозуміння є частиною зусиль Європейського Союзу щодо скорочення залежності від російського газу через війну в Україні.

Минулого року Азербайджан поставив країнам ЄС понад 8 мільярдів кубометрів газу через Трансадріатичний газопровід, який є частиною трубопровідної мережі Південного газового коридору.

У проєкті сказано, що обидві сторони заохочуватимуть фінансування розширення цієї мережі для збільшення постачань до Європи.

Збільшення поставок також вимагатиме від Азербайджану розширення власного видобутку газу.

Зазначається, що майбутні газові контракти мають бути узгоджені з цілями ЄС у сфері зміни клімату. На думку Брюсселя, це вимагатиме різкого скорочення споживання газу, особливо після 2030 року.

Обидві сторони повинні активізувати дії зі стримування викидів метану у своїх ланцюжках поставок.

Доповнення

На початку лютого Єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон закликала Баку збільшити щорічне постачання газу до ЄС назвавши Азербайджан "надійним постачальником енергії".

Євросоюз закликав до збільшення постачання природного газу до Європи Азербайджану до 10 мільярдів кубометрів на рік.

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