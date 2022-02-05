Надійний постачальник енергії: Брюссель закликав Азербайджан збільшити постачання газу до Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон закликала Баку збільшити щорічне постачання газу до ЄС назвавши Азербайджан "надійним постачальником енергії". Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
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Євросоюз запрошує до збільшення постачання природного газу до Європи Азербайджану до 10 мільярдів кубометрів на рік. Про це зяавила єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон після зустрічі в Баку з президентом Ільхамом Алієвим. За її словами, ЄС має "тісні відносини" з Азербайджаном, який є "надійним постачальником енергії".
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"Збільшення постачання газу з Азербайджану важливе на тлі перебоїв і зростаючих цін на енергетичному ринку", - наголосила єврокомісар на прес-конференції.
Як зауважив Ільхам Алієв, Азербайджан минулого року експортував загалом 19 млрд. кубометрів газу, з яких 8,5 млрд. кубометрів отримала Туреччина і 7 млрд. кубометрів - Італія. Крім того, за словами президента, азербайджанський газ отримують також Болгарія та Греція. До зустрічі з Сімсон Алієв анонсував "нову фазу кооперації між ЄС та Азербайджаном у сфері енергетики".
Додамо
Через напружені відносини з Росією у зв'язку з кризою навколо України глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн та президент США Джо Байден оголосили про намір спільно знайти додаткові джерела для постачання Європи природним газом. Спостерігачі побоюються, що Москва може використовувати постачання блакитного палива для тиску на країни ЄС, у яких газ із РФ становить близько 40 відсотків споживання.