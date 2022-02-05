Надійний постачальник енергії: Брюссель закликав Азербайджан збільшити постачання газу до Європи

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 49627 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 78118 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 89390 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 117446 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 125251 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 111213 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 131000 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 167035 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 178946 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215469 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3 м/с
92 %
747 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 192202 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 260446 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 65912 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

09:50 • 36091 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 59190 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 260446 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 192202 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 296684 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 415923 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 667719 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 11940 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 59190 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 100243 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 137675 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 162466 перегляди
Актуальне

Facebook

The New York Times

Instagram

Telegram

Шахед-136

Надійний постачальник енергії: Брюссель закликав Азербайджан збільшити постачання газу до Європи

Надійний постачальник енергії: Брюссель закликав Азербайджан збільшити постачання газу до Європи

Київ • УНН

 • 30775 перегляди

КИЇВ. 5 лютого. УНН. Єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон закликала Баку збільшити щорічне постачання газу до ЄС назвавши Азербайджан "надійним постачальником енергії". Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

Деталі

Євросоюз запрошує до збільшення постачання природного газу до Європи Азербайджану до 10 мільярдів кубометрів на рік. Про це зяавила єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон після зустрічі в Баку з президентом Ільхамом Алієвим. За її словами, ЄС має "тісні відносини" з Азербайджаном, який є "надійним постачальником енергії".

Цитата

"Збільшення постачання газу з Азербайджану важливе на тлі перебоїв і зростаючих цін на енергетичному ринку", - наголосила єврокомісар на прес-конференції.

Як зауважив Ільхам Алієв, Азербайджан минулого року експортував загалом 19 млрд. кубометрів газу, з яких 8,5 млрд. кубометрів отримала Туреччина і 7 млрд. кубометрів - Італія. Крім того, за словами президента, азербайджанський газ отримують також Болгарія та Греція. До зустрічі з Сімсон Алієв анонсував "нову фазу кооперації між ЄС та Азербайджаном у сфері енергетики".

Додамо

Через напружені відносини з Росією у зв'язку з кризою навколо України глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн та президент США Джо Байден оголосили про намір спільно знайти додаткові джерела для постачання Європи природним газом. Спостерігачі побоюються, що Москва може використовувати постачання блакитного палива для тиску на країни ЄС, у яких газ із РФ становить близько 40 відсотків споживання.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$85,036.60
Золото
$3,159.45
Tesla
$268.93
Brent
$74.04
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.01
Ethereum
$1,871.83