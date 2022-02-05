Надежный поставщик энергии: Брюссель призвал Азербайджан увеличить поставки газа в Европу

Детали

Евросоюз приглашает к увеличению поставок природного газа в Европу из Азербайджана до 10 миллиардов кубометров в год. Об этом зяавила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон после встречи в Баку с президентом Ильхамом Алиевым. По ее словам, ЕС имеет "тесные отношения" с Азербайджаном, который является "надежным поставщиком энергии".

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"Увеличение поставок газа из Азербайджана важное на фоне перебоев и растущих цен на энергетическом рынке", - подчеркнула еврокомиссар на пресс-конференции.

Как заметил Ильхам Алиев, Азербайджан в прошлом году экспортировал в общей сложности 19 млрд. кубометров газа, из которых 8,5 млрд. кубометров получила Турция и 7 млрд. кубометров - Италия. Кроме того, по словам президента, азербайджанский газ получают также Болгария и Греция. До встречи с Симсон, Алиев анонсировал "новую фазу кооперации между ЕС и Азербайджаном в сфере энергетики".

Добавим

Из-за напряженных отношений с Россией в связи с кризисом вокруг Украины глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Джо Байден объявили о намерении совместно найти дополнительные источники для снабжения Европы природным газом. Наблюдатели опасаются, что Москва может использовать поставки голубого топлива для давления на страны ЕС, у которых газ из РФ составляет около 40 процентов потребления.