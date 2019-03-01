Евросоюз назначил нового спецпредставителя по правам человека
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Новым специальным представителем Европейского Союза по правам человека станет бывший ирландский чиновник Эймон Гилмор. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Европейского Совета.
Задачей спецпредставителя по правам человека является повышение эффективности и видимости политики ЕС в области прав человека - чиновник имеет широкие и гибкие возможности.
"Специальные представители ЕС способствуют политике и интересам ЕС в определенных регионах и странах, а также вопросах, которые вызывают особую обеспокоенность или интерес для ЕС. Они играют активную роль в усилиях по укреплению мира, стабильности и верховенства права", - говорится в сообщении Евросовета.
Отмечается, что спецпредставитель ЕС по правам человека будет сотрудничать с представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Могерини.
Будучи бывшим вице-премьером и министром иностранных дел Ирландии, Эймон Гилмор нес ответственность за выполнение Белфастского соглашения, которое регулировало межконфессиональный конфликт в Северной Ирландии в 1998 году.
С 2015 года Гилмор был специальным посланником в мирном процессе между правительством Колумбии и партизанами ФАРК.
Как сообщал УНН, по мнению заместителя главы МИД Украины Сергея Кислицы, Совет Европы, главная организация в области прав человека на европейском континенте, переживает кризис, стремясь доказать, что ее ценности не продаются за обязательные взносы в ее бюджет одним из ее членов.
Напомним, в Парламентской ассамблее Совета Европы решили смягчить санкции, которые могут применяться к ее членам. Среди прочего, это решение касается в первую очередь России; Комитет по регламенту ПАСЕ на заседании в Париже принял решение, согласно которому отныне право голоса не отнимут у делегаций стран-членов на выборах высокопоставленных чиновников Совета, в частности членов Европейского суда по правам человека и генерального секретаря Совета - а Россию лишили права голоса в 2014 году.