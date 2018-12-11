У ПАРЄ вирішили пом'ягшити санкції стосовно Росії

КИЇВ. 11 грудня. УНН. У Парламентській асамблеї Ради Європи вирішили пом'якшити санкції, які можуть застосовуватися до її членів. Серед іншого, це рішення стосується в першу чергу Росії; Комітет з регламенту ПАРЄ на засіданні в Парижі прийняв рішення, згідно з яким відтепер право голосу не віднімуть у делегацій країн-членів на виборах високопоставлених чиновників Ради, зокрема членів Європейського суду з прав людини і генерального секретаря Ради - а Росію позбавили права голосу в 2014 році. Про це повідомляє УНН із посиланням на Deutsche Welle.