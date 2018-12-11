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MIM-104 Patriot

У ПАРЄ вирішили пом'ягшити санкції стосовно Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. У Парламентській асамблеї Ради Європи вирішили пом'якшити санкції, які можуть застосовуватися до її членів. Серед іншого, це рішення стосується в першу чергу Росії; Комітет з регламенту ПАРЄ на засіданні в Парижі прийняв рішення, згідно з яким відтепер право голосу не віднімуть у делегацій країн-членів на виборах високопоставлених чиновників Ради, зокрема членів Європейського суду з прав людини і генерального секретаря Ради - а Росію позбавили права голосу в 2014 році. Про це повідомляє УНН із посиланням на Deutsche Welle.

У ПАРЄ вирішили пом'ягшити санкції стосовно Росії

“Це перший і важливий крок для подолання кризи у відносинах між Радою Європи та Росією, важливий сигнал про те, що можна вийти з санкційного тупика”, — заявив член комітету, німецький депутат від Лівої партії Андреас Хункі.

Інший член комітету, також німецький депутат, соціал-демократ Франк Швабе заявив, що проти зміни регламенту висловилося лише невелике число голосуючих.

Нагадаємо, раніше Генсек РЄ Турбйорн Ягланд заявив, що Росія не повернеться до ПАРЄ у січні 2019 року через несплату щорічного членського внеску.

У 2014 році через незаконну анексію Криму Росією резолюцією ПАРЄ російська делегація вперше була позбавлена права голосу, а її члени — права обіймати посади голів комітетів ПАРЄ та входити до складу моніторингових місій. На знак протесту з 2016 року Росія не бере участі у сесіях ПАРЄ.

Як повідомляв УНН, Ягланд не виключає, що Росія залишить Раду Європи, коли настане два роки з моменту несплати нею членських внесків.

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