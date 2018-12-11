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В ПАСЕ решили смягчить санкции в отношении России

Киев • УНН

 • 13277 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Парламентской ассамблее Совета Европы решили смягчить санкции, которые могут применяться к ее членам. Среди прочего, это решение касается в первую очередь России; Комитет по регламенту ПАСЕ на заседании в Париже принял решение, согласно которому отныне право голоса не отнимут у делегаций стран-членов на выборах высокопоставленных чиновников Совета, в частности членов Европейского суда по правам человека и генерального секретаря Совета - а Россию лишили права голоса в 2014 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

В ПАСЕ решили смягчить санкции в отношении России

“Это первый и важный шаг для преодоления кризиса в отношениях между Советом Европы и Россией, важный сигнал о том, что можно выйти из санкционного тупика”, — заявил член комитета, немецкий депутат от Левой партии Андреас Хунки.

Другой член комитета, также немецкий депутат, социал-демократ Франк Швабе заявил, что против изменения регламента высказалось лишь небольшое число голосующих.

Напомним, ранее Генсек СЕ Турбьерн Ягланд заявил, что Россия не вернется в ПАСЕ в января 2019 года из-за неуплаты ежегодного членского взноса.

В 2014 году из-за незаконной аннексию Крыма Россией резолюции ПАСЕ российская делегация впервые была лишена права голоса, а ее члены — права занимать должности председателей комитетов ПАСЕ и входить в состав мониторинговых миссий. В знак протеста с 2016 года Россия не участвует в сессиях ПАСЕ.

Как сообщал УНН, Ягланд не исключает, что Россия оставит Совет Европы, когда наступит два года с момента неуплаты ею членских взносов.

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