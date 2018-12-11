В ПАСЕ решили смягчить санкции в отношении России

КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Парламентской ассамблее Совета Европы решили смягчить санкции, которые могут применяться к ее членам. Среди прочего, это решение касается в первую очередь России; Комитет по регламенту ПАСЕ на заседании в Париже принял решение, согласно которому отныне право голоса не отнимут у делегаций стран-членов на выборах высокопоставленных чиновников Совета, в частности членов Европейского суда по правам человека и генерального секретаря Совета - а Россию лишили права голоса в 2014 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.