Євросоюз призначив нового спецпредставника з прав людини
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Новим спеціальним представником Європейського Союзу з прав людини стане колишній ірландський урядовець Еймон Гілмор. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Європейської Ради.
Завданням спецпредставника з прав людини є підвищення ефективності та видимості політики ЄС в галузі прав людини - посадовець має широкі та гнучкі повноваження.
"Спеціальні представники ЄС сприяють політиці та інтересам ЄС у певних регіонах та країнах, а також питаннях, які викликають особливу стурбованість або інтерес для ЄС. Вони відіграють активну роль у зусиллях по зміцненню миру, стабільності та верховенства права", - йдеться в повідомленні Євроради.
Зазначається, що спецпредставник ЄС з прав людини співпрацюватиме з представником ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки Федерікою Могеріні.
Будучи колишнім віце-прем'єром і міністром закордонних справ Ірландії, Еймон Гілмор ніс відповідальність за виконання Белфастської угоди, що врегульовувала міжконфесійний конфлікт у Північній Ірландії в 1998 році.
З 2015 року Гілмор був спеціальним посланником у мирному процесі між урядом Колумбії та партизанами ФАРК.
Як повідомляв УНН, на переконання заступника голови МЗС України Сергія Кислиці, Рада Європи, головна інституція в галузі прав людини на європейському континенті, переживає кризу, прагнучи довести, що її цінності не продаються за обов’язкові внески до її бюджету одним з її членів.
Нагадаємо, у Парламентській асамблеї Ради Європи вирішили пом’якшити санкції, які можуть застосовуватися до її членів. Серед іншого, це рішення стосується в першу чергу Росії; Комітет з регламенту ПАРЄ на засіданні в Парижі прийняв рішення, згідно з яким відтепер право голосу не віднімуть у делегацій країн-членів на виборах високопоставлених чиновників Ради, зокрема членів Європейського суду з прав людини і генерального секретаря Ради — а Росію позбавили права голосу в 2014 році.