Євросоюз призначив нового спецпредставника з прав людини

ukru
23 березня, 12:58 • 165457 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 424484 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 415971 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 402573 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 408353 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 301759 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 250050 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 486144 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 175540 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 416886 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
5.7 м/с
69 %
755 мм
Дощ
Популярнi новини
Делегації України і США зустрінуться сьогодні ввечері в Ер-Ріяді - Reuters

Делегації України і США зустрінуться сьогодні ввечері в Ер-Ріяді - Reuters

23 березня, 15:38 • 139328 перегляди
Спецпредставник США Віткофф висловив обережний оптимізм щодо переговорів про мир в Україні в Ер-Ріяді

Спецпредставник США Віткофф висловив обережний оптимізм щодо переговорів про мир в Україні в Ер-Ріяді

23 березня, 15:51 • 228189 перегляди
Зустріч української і американської команди в Саудівській Аравії розпочалася - Умєров

Зустріч української і американської команди в Саудівській Аравії розпочалася - Умєров

23 березня, 15:58 • 277172 перегляди
На Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули дві людини та одна поранена

На Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули дві людини та одна поранена

23 березня, 17:22 • 146314 перегляди
У застосунку "Армія+" тимчасово недоступні залізничні квитки

У застосунку "Армія+" тимчасово недоступні залізничні квитки

23 березня, 17:53 • 116175 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 404461 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 486144 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 416886 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 371157 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 320113 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 159965 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 157069 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 158043 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 152585 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 156249 перегляди
Актуальне
Євросоюз призначив нового спецпредставника з прав людини

Євросоюз призначив нового спецпредставника з прав людини

Київ • УНН

 • 10220 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Новим спеціальним представником Європейського Союзу з прав людини стане колишній ірландський урядовець Еймон Гілмор. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Європейської Ради.

Завданням спецпредставника з прав людини є підвищення ефективності та видимості політики ЄС в галузі прав людини - посадовець має широкі та гнучкі повноваження.

"Спеціальні представники ЄС сприяють політиці та інтересам ЄС у певних регіонах та країнах, а також питаннях, які викликають особливу стурбованість або інтерес для ЄС. Вони відіграють активну роль у зусиллях по зміцненню миру, стабільності та верховенства права", - йдеться в повідомленні Євроради.

Зазначається, що спецпредставник ЄС з прав людини співпрацюватиме з представником ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки Федерікою Могеріні.

Будучи колишнім віце-прем'єром і міністром закордонних справ Ірландії, Еймон Гілмор ніс відповідальність за виконання Белфастської угоди, що врегульовувала міжконфесійний конфлікт у Північній Ірландії в 1998 році.

З 2015 року Гілмор був спеціальним посланником у мирному процесі між урядом Колумбії та партизанами ФАРК.

Як повідомляв УНН, на переконання заступника голови МЗС України Сергія Кислиці, Рада Європи, головна інституція в галузі прав людини на європейському континенті, переживає кризу, прагнучи довести, що її цінності не продаються за обов’язкові внески до її бюджету одним з її членів. 

Нагадаємо, у Парламентській асамблеї Ради Європи вирішили пом’якшити санкції, які можуть застосовуватися до її членів. Серед іншого, це рішення стосується в першу чергу Росії; Комітет з регламенту ПАРЄ на засіданні в Парижі прийняв рішення, згідно з яким відтепер право голосу не віднімуть у делегацій країн-членів на виборах високопоставлених чиновників Ради, зокрема членів Європейського суду з прав людини і генерального секретаря Ради — а Росію позбавили права голосу в 2014 році. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$71.51
Bitcoin
$86,012.60
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,049.64
Ethereum
$1,998.83