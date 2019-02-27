Рада Європи переживає кризу, прагнучи довести, що її цінності не продаються – МЗС

“Рада Європи, головна інституція в галузі прав людини на європейському континенті, переживає кризу, прагнучи довести, що її цінності не продаються. Не продаються за обов’язкові внески до її бюджету одним з її членів”, — сказав Кислиця.

Крім того, з його слів, в ООН спостерігається стійка тенденція у спробах замінити дискусію на правозахисну проблематику на інші, так звані “реальні” глобальні теми, у той час як спроби розглянути права людини у контексті миру та безпеки “часто клеймують як політизація”.

Під час виступу Кислиця також наголосив на рішучості України працювати з іноземними урядами для посилення захисту прав українських громадян, що подорожують або проживають за кордоном.

Як повідомляв УНН, раніше, за інформацією ЗМІ, у Парламентській асамблеї Ради Європи вирішили пом’якшити санкції, які можуть застосовуватися до її членів. Серед іншого, це рішення стосується в першу чергу Росії; Комітет з регламенту ПАРЄ на засіданні в Парижі прийняв рішення, згідно з яким відтепер право голосу не віднімуть у делегацій країн-членів на виборах високопоставлених чиновників Ради, зокрема членів Європейського суду з прав людини і генерального секретаря Ради — а Росію позбавили права голосу в 2014 році.



