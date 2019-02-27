Совет Европы переживает кризис, стремясь доказать, что ее ценности не продаются - МИД

"Совет Европы, главная организация в области прав человека на европейском континенте, переживает кризис, стремясь доказать, что ее ценности не продаются. Не продаются за обязательные взносы в ее бюджет одним из ее членов", - сказал Кислица.

Кроме того, по его словам, в ООН наблюдается устойчивая тенденция в попытках заменить дискуссию на правозащитную проблематику на другие, так называемые "реальные" глобальные темы, в то время как попытки рассмотреть права человека в контексте мира и безопасности "часто клеймят как политизация".

Во время выступления Кислица также подчеркнул решимость Украины работать с иностранными правительствами для усиления защиты прав украинских граждан, путешествующих или проживающих за рубежом.

Как сообщал УНН, ранее, по информации СМИ, в Парламентской ассамблее Совета Европы решили смягчить санкции, которые могут применяться к ее членам. Среди прочего, это решение касается в первую очередь России; Комитет по регламенту ПАСЕ на заседании в Париже принял решение, согласно которому отныне право голоса не отнимут у делегаций стран-членов на выборах высокопоставленных чиновников Совета, в частности членов Европейского суда по правам человека и генерального секретаря Совета - а Россию лишили права голоса в 2014 году.



