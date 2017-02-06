Евросоюз планирует усиливать поддержку Украины - Ф.Могерини
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Ф.Могерини после завершения заседания Совета министров иностранных дел Содружества заявила, что Евросоюз планирует усиливать поддержку Украины различными путями, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
"ЕС желает сопровождать и даже больше поддерживать наших коллег в "нормандском формате" и работу ОБСЕ на местах. Мы об этом говорили с представителями Австрии, которая председательствует в ОБСЕ", - отметила Ф.Могерини.
В то же время, говорит она, борьба с коррупцией в Украине для ЕС является ключевым элементом сотрудничества.
"ЕС будет продолжать помощь Украине, особенно, в усилиях, которые прилагают президент, премьер-министр и правительство для реформирования страны в смысле социальных и экономических мер и антикоррупции", - подчеркнула Ф.Могерини.
Глава европейской дипломатии добавила, что особое внимание в ЕС должны уделять предоставлению со стороны государства населению услуг, которые призваны улучшить условия жизни украинцев.
Напомним, 6 февраля в Брюсселе проходило заседание Совета министров иностранных дел ЕС. Украинский вопрос стоял первым в плане заседания под председательством Ф.Могерини.
Как сообщал УНН, вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе поделилась с европарламентариями видением Украины логики выполнения минских соглашений.