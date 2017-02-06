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Евросоюз планирует усиливать поддержку Украины - Ф.Могерини

Киев • УНН

 • 7501 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Ф.Могерини после завершения заседания Совета министров иностранных дел Содружества заявила, что Евросоюз планирует усиливать поддержку Украины различными путями, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Евросоюз планирует усиливать поддержку Украины - Ф.Могерини

"ЕС желает сопровождать и даже больше поддерживать наших коллег в "нормандском формате" и работу ОБСЕ на местах. Мы об этом говорили с представителями Австрии, которая председательствует в ОБСЕ", - отметила Ф.Могерини.

В то же время, говорит она, борьба с коррупцией в Украине для ЕС является ключевым элементом сотрудничества.

"ЕС будет продолжать помощь Украине, особенно, в усилиях, которые прилагают президент, премьер-министр и правительство для реформирования страны в смысле социальных и экономических мер и антикоррупции", - подчеркнула Ф.Могерини.

Глава европейской дипломатии добавила, что особое внимание в ЕС должны уделять предоставлению со стороны государства населению услуг, которые призваны улучшить условия жизни украинцев.

Напомним, 6 февраля в Брюсселе проходило заседание Совета министров иностранных дел ЕС. Украинский вопрос стоял первым в плане заседания под председательством Ф.Могерини.

Как сообщал УНН, вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе поделилась с европарламентариями видением Украины логики выполнения минских соглашений.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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