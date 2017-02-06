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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Євросоюз планує посилювати підтримку України - Ф.Могеріні

Київ • УНН

 • 7501 перегляди

КИЇВ. 6 лютого. УНН. Представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні після завершення засідання Ради міністрів закордонних справ співдружності заявила, що Євросоюз планує посилювати підтримку України різними шляхами, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".

Євросоюз планує посилювати підтримку України - Ф.Могеріні

“ЄС бажає супроводжувати й навіть більше підтримувати наших колег у „нормандському форматі“ та роботу ОБСЄ на місцях. Ми про це говорили з представниками Австрії, яка головує в ОБСЄ”, — зазначила Ф.Могеріні.

Водночас, каже вона, боротьба з корупцією в Україні для ЄС є ключовим елементом співробітництва.

“ЄС продовжуватиме допомогу Україні, особливо, в зусиллях, які докладають президент, прем’єр-міністр та уряд для реформування країни у сенсі соціальних та економічних заходів та антикорупції”, — наголосила Федеріка Могеріні.

Голова європейської дипломатії додала, що особливу увагу в ЄС приділятимуть наданню з боку держави населенню послуг, які покликані покращити умови життя українців.

Нагадаємо, 6 лютого у Брюсселі проходило засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС. Українське питання стояло першим у плані засідання під головуванням Федеріки Могеріні.

Як повідомляв УНН, віце-прем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе поділилася з європарламентарями баченням України логіки виконання мінських угод.

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