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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 61981 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 82731 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 130618 просмотра

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7 марта, 17:42 • 130421 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129832 просмотра

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7 марта, 13:58 • 125061 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 08:52 • 160886 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141430 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145284 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Евросоюз планирует обновить визовые правила

Евросоюз планирует обновить визовые правила

Киев  •  УНН

 • 10833 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Европейский Союз обновляет свои визовые правила, чтобы улучшить условия для гостей государств-членов, въезжающих на легальных основаниях, и решить проблемы нелегальной миграции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на решение Совета Евросоюза.

Сегодня послы ЕС подтвердили от имени Совета неофициальное соглашение о внесении изменений в визовый кодекс. В частности, новые правила имеют целью облегчить процедуру получения виз для тех, кто въезжает на законных основаниях.

Среди предлагаемых нововведений - подача заявки на срок от 15 дней до 6 месяцев перед поездкой; возможность подачи заявки в электронном виде.

Постоянным путешественникам, которые не имели визовых нарушений, планируют предоставлять многоразовую визу.

Ранее УНН сообщал, что Евросоюз решил связать простоту визовых процедур с готовностью стран, которые выдают визу, сотрудничать в миграционной политике.

Напомним, Европейская Комиссия призвала государства ЕС усилить проверку граждан стран, не входящих в ЕС, которые имеют "золотые паспорта" - то есть, получили гражданство государств ЕС с помощью инвестиций.

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