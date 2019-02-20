Евросоюз планирует обновить визовые правила
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Европейский Союз обновляет свои визовые правила, чтобы улучшить условия для гостей государств-членов, въезжающих на легальных основаниях, и решить проблемы нелегальной миграции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на решение Совета Евросоюза.
Сегодня послы ЕС подтвердили от имени Совета неофициальное соглашение о внесении изменений в визовый кодекс. В частности, новые правила имеют целью облегчить процедуру получения виз для тех, кто въезжает на законных основаниях.
Среди предлагаемых нововведений - подача заявки на срок от 15 дней до 6 месяцев перед поездкой; возможность подачи заявки в электронном виде.
Постоянным путешественникам, которые не имели визовых нарушений, планируют предоставлять многоразовую визу.
Ранее УНН сообщал, что Евросоюз решил связать простоту визовых процедур с готовностью стран, которые выдают визу, сотрудничать в миграционной политике.
Напомним, Европейская Комиссия призвала государства ЕС усилить проверку граждан стран, не входящих в ЕС, которые имеют "золотые паспорта" - то есть, получили гражданство государств ЕС с помощью инвестиций.