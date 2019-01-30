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ЄС спростить візовий режим для коротких поїздок

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Євросоюз вирішив пов'язати простоту візових процедур з готовністю країн, що видають візу, співпрацювати в міграційній політиці. Про це повідомляє DW, передає УНН.

Європарламент і ЄС вчора, 29 січня, досягли поки не закріпленоъ офіційної угоди про новий візовий кодекс ЄС. Він передбачає нові правила для коротких поїздок в ЄС (на термін до 90 днів в 180-денний період).

"Основна мета реформи - полегшити законні поїздки для туризму, торгівлі та бізнесу, одночасно вживаючи заходів для боротьби з нелегальної імміграції", - йдеться в повідомленні прес-служби Європарламенту.

Заява на отримання візи тепер можна буде подати за 6 місяців до поїздки (раніше - тільки за 3 місяці), ціна візи збільшиться з 60 до 80 євро, і, нарешті, буде існувати прямий зв'язок між швидкістю і ціною візових послуг і готовністю країни, яка видає візу, до співпраці з ЄС у сфері міграційної політики.

Нагадаємо, угода про спрощення візового режиму між ЄС і Білоруссю найближчим часом буде підписано.

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