ЕС упростит визовый режим для коротких поездок
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Евросоюз решил увязать простоту визовых процедур с готовностью стран, выдающих визу, сотрудничать в миграционной политике. Об этом сообщает DW, передает УНН.
Европарламент и ЕС вчера, 29 января, достигли пока не закрепленного официально соглашения о новом визовом кодексе ЕС. Он предусматривает новые правила для коротких поездок в ЕС (на срок до 90 дней в 180-дневный период).
"Основная цель реформы - облегчить законные поездки для туризма, торговли и бизнеса, одновременно принимая меры для борьбы с нелегальной иммиграции", - говорится в сообщении пресс-службы Европарламента.
Заявление на получение визы теперь можно будет подать за 6 месяцев до поездки (ранее - только за 3 месяца), цена визы увеличится с 60 до 80 евро, и, наконец, будет существовать прямая связь между скоростью и ценой визовых услуг и готовностью страны, выдающей визу, к сотрудничеству с ЕС в области миграционной политики.
Напомним, соглашение об упрощении визового режима между ЕС и Беларусью в ближайшее время будет подписано.