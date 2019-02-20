Євросоюз планує оновити візові правила

КИЇВ. 20 лютого. УНН. Європейський Союз оновлює свої візові правила, аби покращити умови для гостей держав-членів, що в'їжджають на легальних підставах, та вирішити проблеми нелегальної міграції. Про це повідомляє УНН з посиланням на рішення Ради Євросоюзу.