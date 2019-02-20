Євросоюз планує оновити візові правила
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Європейський Союз оновлює свої візові правила, аби покращити умови для гостей держав-членів, що в'їжджають на легальних підставах, та вирішити проблеми нелегальної міграції. Про це повідомляє УНН з посиланням на рішення Ради Євросоюзу.
Сьогодні посли ЄС підтвердили від імені Ради неофіційну угоду щодо внесення змін у візовий кодекс. Зокрема, нові правила мають на меті полегшити процедуру отримання віз для тих, хто в'їжджає на законних підставах.
Серед запропонованих нововведень - подача заявки терміном від 15 днів до 6 місяців перед поїздкою; можливість подання заявки в електронному вигляді.
Постійним мандрівникам, що не мали візових порушень, планують надавати багаторазову візу.
Раніше УНН повідомляв, що Євросоюз вирішив пов'язати простоту візових процедур з готовністю країн, що видають візу, співпрацювати в міграційній політиці.
Нагадаємо, Європейська Комісія закликала держави ЄС посилити перевірку громадян країн, що не входять до ЄС, які мають "золоті паспорти" - тобто, набули громадянство держав ЄС за допомогою інвестицій.