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Евросоюз не признает итоги президентских выборов в Сирии

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 мая. УНН. Евросоюз не признает результаты президентских выборов в Сирии, победу на которых, согласно официальным данным, вновь получил Башар Асад. Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель в четверг, 27 мая, после совещания с 27 главами МИД стран ЕС в Лиссабоне, передает УНН.

Евросоюз не признает итоги президентских выборов в Сирии

Цитата

Верховный представитель заявил, что эти выборы “не являются ни свободными, ни честными”. Результаты избрания президентом Асада не принесут ничего в урегулирование конфликта в Сирии и не приведут к нормализации отношений между мировым сообществом и сирийским режимом, заявил он.

Реакция западного мира

Ранее выборы раскритиковали министры иностранных дел ФРГ, Франции, Италии, Великобритании и США.

“Мы осуждаем решение режима Асада провести выборы вне рамок, установленных резолюцией 2254 Совета безопасности ООН, и присоединяемся к голосам сирийцев, включая голоса представителей гражданского общества и сирийской оппозиции, которые назвали это голосование незаконным”, — говорится в их совместном заявлении.

Напомним

О победе Асада было объявлено в ночь на пятницу, 28 мая. По официальным данным, он набрал 95,1 процента голосов избирателей. Сами выборы прошли в среду.

Дополнение

Между тем Евросоюз в очередной раз продлил санкции против режима Асада. Об этом решении объявил в четверг Совет ЕС. Санкции, предусматривающие эмбарго на торговлю нефтью, ограничения инвестиционной активности и заморозку счетов сирийских функционеров, продлены до 1 июня 2022 года. Кроме того, был дополнен список сирийцев, в отношении которых действуют санкции. На данный момент в него входят 283 физических лица и 70 организаций и фирм.

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