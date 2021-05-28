Євросоюз не визнає підсумки президентських виборів в Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Євросоюз не визнаватиме результати президентських виборів в Сирії, перемогу на яких, згідно з офіційними даними, знову здобув Башар Асад. Про це заявив верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель в четвер, 27 травня, після наради з 27 главами МЗС країн ЄС в Лісабоні, передає УНН.
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Верховний представник заявив, що ці вибори “не є ні вільними, ні чесними”. Результати обрання президентом Асада не принесуть нічого в врегулювання конфлікту в Сирії і не приведуть до нормалізації відносин між світовою спільнотою і сирійським режимом, заявив він.
Реакція Західного світу
Раніше вибори розкритикували міністри закордонних справ ФРН, Франції, Італії, Великої Британії і США.
“Ми засуджуємо рішення режиму Асада провести вибори за рамками, встановленими резолюцією 2254 Ради безпеки ООН, і приєднуємося до голосам сирійців, включаючи голоси представників громадянського суспільства і сирійської опозиції, які назвали це голосування незаконним”, — йдеться в їх спільній заяві.
Нагадаємо
Про перемогу Асада було оголошено в ніч на п’ятницю, 28 травня. За офіційними даними, він набрав 95,1 відсотка голосів виборців. Самі вибори пройшли в середу.
Доповнення
Тим часом Євросоюз в черговий раз продовжив санкції проти режиму Асада. Про це рішення оголосив у четвер Рада ЄС. Санкції, що передбачають ембарго на торгівлю нафтою, обмеження інвестиційної активності і заморозку рахунків сирійських функціонерів, продовжені до 1 червня 2022 року. Крім того, був доповнений список сирійців, щодо яких діють санкції. На даний момент в нього входять 283 фізичних особи та 70 організацій і фірм.