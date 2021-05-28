Євросоюз не визнає підсумки президентських виборів в Сирії

Цитата

Верховний представник заявив, що ці вибори “не є ні вільними, ні чесними”. Результати обрання президентом Асада не принесуть нічого в врегулювання конфлікту в Сирії і не приведуть до нормалізації відносин між світовою спільнотою і сирійським режимом, заявив він.

Реакція Західного світу

Раніше вибори розкритикували міністри закордонних справ ФРН, Франції, Італії, Великої Британії і США.

“Ми засуджуємо рішення режиму Асада провести вибори за рамками, встановленими резолюцією 2254 Ради безпеки ООН, і приєднуємося до голосам сирійців, включаючи голоси представників громадянського суспільства і сирійської опозиції, які назвали це голосування незаконним”, — йдеться в їх спільній заяві.

Нагадаємо

Про перемогу Асада було оголошено в ніч на п’ятницю, 28 травня. За офіційними даними, він набрав 95,1 відсотка голосів виборців. Самі вибори пройшли в середу.

Доповнення

Тим часом Євросоюз в черговий раз продовжив санкції проти режиму Асада. Про це рішення оголосив у четвер Рада ЄС. Санкції, що передбачають ембарго на торгівлю нафтою, обмеження інвестиційної активності і заморозку рахунків сирійських функціонерів, продовжені до 1 червня 2022 року. Крім того, був доповнений список сирійців, щодо яких діють санкції. На даний момент в нього входять 283 фізичних особи та 70 організацій і фірм.