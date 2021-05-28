Сирія: Асад вчергове переміг на виборах президента
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Сирійський диктатор Башар Асад переміг на виборах президента держави, набравши понад 95% голосів. Про це оголосив спікер сирійського парламенту Хаммуда Саббаг, передає агентство SANA, інформує УНН.
Що відомо
За Асада проголосували 13,5 млн чоловік. Його суперники кандидат від внутрішньої опозиції Махмуд Мараі і колишній депутат від соціалістичної партії Абдулла Шаллум Абдулла отримали 3,3 і 1,5% голосів відповідно.
Всього у виборах брали участь 14,2 млн сирійців, явка склала 78%, повідомив спікер.
Доповнення
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Асад обраний на ще один семирічний термін. Він займає пост президента з 2000 року. На цій посаді він змінив свого батька Хафеза Асада, який керував країною 29 років: з 1971 по 2000 роки, в цьому році виповнюється 50 років з моменту його приходу до влади.