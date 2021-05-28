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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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Сирия: Асад в очередной раз победил на выборах президента

Киев • УНН

 • 18611 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Сирийский диктатор Башар Асад победил на выборах президента государства, набрав более 95% голосов. Об этом объявил спикер сирийского парламента Хаммуда Саббаг, передает агентство SANA, информирует УНН.

Сирия: Асад в очередной раз победил на выборах президента

Что известно

По Асада проголосовали 13,5 млн человек. Его соперники кандидат от внутренней оппозиции Махмуд Мараи и бывший депутат от социалистической партии Абдулла Шаллум Абдулла получили 3,3 и 1,5% голосов соответственно.

Всего в выборах участвовали 14,2 млн сирийцев, явка составила 78%, сообщил спикер.

Дополнение

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Асад избран еще один семилетний срок. Он занимает пост президента с 2000 года. На этом посту он сменил своего отца Хафеза Асада, который руководил страной 29 лет: с 1971 по 2000 годы, в этом году исполняется 50 лет с момента его прихода к власти.

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