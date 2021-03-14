Дружину сирійського диктатора Асада можуть позбавити громадянства Британії

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Поліція Лондона розпочала попереднє розслідування щодо Асми Асад, яку звинувачують у підтримці та заохоченні тероризму. В результаті їй може загрожувати судове переслідування, а також позбавлення британського громадянства.

Міжнародна палата правосуддя Guernica 37 звинувачує її у тому, що вона є однією з “впливових суб’єктів”, які заохочували терористичні акти та міжнародні злочини та підбурювали до них. Зазначається, що уряд Сирії винен у систематичному підході до катувань та вбивств цивільного населення, в тому числі із застосуванням хімічної зброї.

Цитата

“Це важливий крок у притягненні вищих політичних чиновників до відповідальності за свої вчинки та забезпеченні того, щоб держава через незалежний та неупереджений юридичний процес несла відповідальність за дії своїх громадян. Оскільки Асма є громадянкою Великої Британії, важливо, щоб її засудили, якщо докази підтверджують це твердження, а не просто позбавлять її громадянства. Це важливий процес, і справедливо, щоб правосуддя здійснювалось перед англійським судом. Ми визнаємо, що було б політично доцільним просто позбавити першої леді громадянства. Це не буде відповідати інтересам сотень тисяч цивільних жертв 10-річного конфлікту”, — йдеться у повідомленні юридичної групи.

Нагадаємо

Сполучені Штати ввели найжорсткіші санкції, коли-небудь застосовані щодо президента Сирії Башара Асада.