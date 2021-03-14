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Жену сирийского диктатора Асада могут лишить гражданства Великобритании

Жену сирийского диктатора Асада могут лишить гражданства Великобритании

Киев  •  УНН

 • 18977 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Жену сирийского президента Башара Асада Асму могут лишить британского гражданства за причастность к военным преступлениям в Сирии. Об этом пишет УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Полиция Лондона начала предварительное расследование по Асме Асад, которую обвиняют в поддержке и поощрении терроризма. В результате ей может грозить судебное преследование, а также лишение британского гражданства.

Международная палата правосудия Guernica 37 обвиняет ее в том, что она является одной из “влиятельных субъектов”, поощряющих террористические акты и международные преступления и подстрекания к ним. Отмечается, что правительство Сирии виновато в систематическом подходе к пыткам и убийствам гражданского населения, в том числе с применением химического оружия.

Цитата

“Это важный шаг в привлечении высших политических чиновников к ответственности за свои поступки и обеспечении того, чтобы государство через независимый и беспристрастный юридический процесс несло ответственность за действия своих граждан. Поскольку Асма является гражданкой Великобритании, важно, чтобы ее осудили, если доказательства подтверждают это утверждение, а не просто лишат ее гражданства. Это важный процесс, и справедливо, чтобы правосудие осуществлялось перед английским судом. Мы признаем, что было бы политически целесообразным просто лишить первой леди гражданства. Это не будет отвечать интересам сотен тысяч гражданских жертв 10-летнего конфликта”, - говорится в сообщении юридической группы.

Напомним

Соединенные Штаты ввели жесткие санкции, когда-либо применены в отношении президента Сирии Башара Асада.

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