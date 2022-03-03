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15 марта, 19:03 • 82330 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 121043 просмотра

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15 марта, 12:52 • 95387 просмотра

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15 марта, 11:23 • 93303 просмотра

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Евросоюз предоставит Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи

Евросоюз предоставит Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 марта. УНН. Европейский Союз подписал Меморандум с Украиной о предоставлении 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook, пишет УНН.

Цитата

"Европейский Союз только что подписал Меморандум с Украиной о предоставлении 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи. Спасибо настоящему другу Украины Валдису Домбровскису", - написал Шмыгаль.

Детали

Шмыгаль отметил, что это еще один жест весомой поддержки от ЕС, который поможет укрепить украинский экономический потенциал для изгнания российских оккупантов с украинской земли.

Дополнение

Украина может получить статус кандидата на членство ЕС в ближайшие дни, главное - это политическое решение Евросоюза.

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