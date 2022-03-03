Евросоюз предоставит Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи

Цитата

"Европейский Союз только что подписал Меморандум с Украиной о предоставлении 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи. Спасибо настоящему другу Украины Валдису Домбровскису", - написал Шмыгаль.

Детали

Шмыгаль отметил, что это еще один жест весомой поддержки от ЕС, который поможет укрепить украинский экономический потенциал для изгнания российских оккупантов с украинской земли.

Дополнение

Украина может получить статус кандидата на членство ЕС в ближайшие дни, главное - это политическое решение Евросоюза.



