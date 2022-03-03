Евросоюз предоставит Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Европейский Союз подписал Меморандум с Украиной о предоставлении 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook, пишет УНН.
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"Европейский Союз только что подписал Меморандум с Украиной о предоставлении 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи. Спасибо настоящему другу Украины Валдису Домбровскису", - написал Шмыгаль.
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Шмыгаль отметил, что это еще один жест весомой поддержки от ЕС, который поможет укрепить украинский экономический потенциал для изгнания российских оккупантов с украинской земли.
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Украина может получить статус кандидата на членство ЕС в ближайшие дни, главное - это политическое решение Евросоюза.