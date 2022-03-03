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Україна може отримати статус кандидата у члени ЄС і найближчими днями, це політичне рішення - МЗС Польщі

Україна може отримати статус кандидата у члени ЄС і найближчими днями, це політичне рішення - МЗС Польщі

Київ • УНН

 • 157513 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. Україна може отримати статус кандидата на членство ЄС найближчими днями, головне - це політичне рішення Євросоюзу. Про це в ефірі радіо RMF FM заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Пшидач, пишеУНН.

Цитата

"Вона (Україна - ред.) могла б стати кандидатом в Євросоюз завтра, післязавтра, наступного тижня. Це питання політичного рішення з боку Європейського Союзу. Україна подала заявку, ми бачили це символічне фото президента Зеленського з його соратниками - в основному у військовому одязі, десь в київському бункері, він подає заявку на вступ до Євросоюзу. Двадцять сім країн можуть ухвалити таке рішення в будь-який час", - сказав Пшидач.

Деталі

За словами заступника голови МЗС країни, Польща робить вибір на користь такого рішення. Президент і прем'єр-міністр Польщі зробили низку кроків, щоб переконати своїх європейських колег підтримати його, запевняють у польському МЗС.

Як зазначив Пшидач, наразі цю ініціативу підтримують десять країн.

Раніше

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна звертається до Євросоюзу щодо невідкладного приєднання України за новою спеціальною процедурою.

На початку цього тижня Європарламент переважною більшістю голосів прийняв необов'язкову резолюцію, що закликає інституції Євросоюзу "працювати над наданням Україні статусу кандидата в члени ЄС".

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