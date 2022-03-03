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Украина может получить статус кандидата в члены ЕС и в ближайшие дни, это политическое решение - МИД Польши

Киев • УНН

 • 157508 просмотра

КИЕВ. 3 марта. УНН. Украина может получить статус кандидата на членство ЕС в ближайшие дни, главное – это политическое решение Евросоюза. Об этом в эфире радио RMF FM заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач, пишет УНН.

Цитата

"Она (Украина – ред.) могла бы стать кандидатом в Евросоюз завтра, послезавтра, на следующей неделе. Это вопрос политического решения со стороны Европейского Союза. Украина подала заявку, мы видели это символическое фото президента Зеленского с его соратниками - в основном в военной одежде, где-то в киевском бункере, он подает заявку на вступление в Евросоюз. Двадцать семь стран могут принять такое решение в любое время", - сказал Пшидач.

Детали

По словам замглавы МИДа страны, Польша делает выбор в пользу такого решения. Президент и премьер-министр Польши предприняли ряд шагов, чтобы убедить своих европейских коллег поддержать его, заверяют в польськом МИДе.

Как отметил Пшидач, в настоящее время эту инициативу поддерживают десять стран.

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина обращается к Евросоюзу относительно безотлагательного присоединения Украины по новой специальной процедуре.

В начале этой недели Европарламент подавляющим большинством голосов принял необязательную резолюцию, призывающую институции Евросоюза “работать над предоставлением Украине статуса кандидата в члены ЕС”.

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