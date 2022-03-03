Євросоюз надасть Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Європейський Союз підписав Меморандум із Україною про надання 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні. Про це заявив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Facebook, пише УНН.
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"Європейський Союз щойно підписав Меморандум із Україною про надання 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги. Щиро дякуємо справжньому другу України Валдісу Домбровскісу", - написав Шмигаль.
Деталі
Шмигаль зазначив, що це ще один жест вагомої підтримки від ЄС, який допоможе зміцнити український економічний потенціал для вигнання російських окупантів з української землі.
Доповнення
Україна може отримати статус кандидата на членство ЄС найближчими днями, головне - це політичне рішення Євросоюзу.