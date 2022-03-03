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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 27455 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Євросоюз надасть Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги

Євросоюз надасть Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги

Київ • УНН

 • 118423 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. Європейський Союз підписав Меморандум із Україною про надання 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні. Про це заявив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Facebook, пише УНН.

Цитата

"Європейський Союз щойно підписав Меморандум із Україною про надання 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги. Щиро дякуємо справжньому другу України Валдісу Домбровскісу", - написав Шмигаль.

Деталі

Шмигаль зазначив, що це ще один жест вагомої підтримки від ЄС, який допоможе зміцнити український економічний потенціал для вигнання російських окупантів з української землі.

Доповнення

Україна може отримати статус кандидата на членство ЄС найближчими днями, головне - це політичне рішення Євросоюзу.

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