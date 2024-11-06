Евросоюз начнет строить боевой корабль нового поколения

Европейский Союз начал работу над боевым кораблем следующего поколения, который может быть введен в эксплуатацию примерно в 2040-х годах. Об этом сообщил глава морского подразделения Европейского оборонного агентства Юрген Скрабек, передает Defense News, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что министры обороны ЕС могут подписать письмо о намерениях реализовать проект уже через две недели. По его словам, в этом очень заинтересованы шесть государств, четыре из которых имеют большой военно-морской флот.

Согласно оценкам, в будущем странам Евросоюза понадобится не менее тридцати боевых кораблей. Скрабек не верит, что все эти суда построят в рамках программы European Combat Vesse, бюджет которой может превысить 20 миллиардов евро.

Председатель Европейской группы военно-морской промышленности Фернандо Мигелес Гарсия говорит, что речь может идти о создании «корабля-матки», способного нести беспилотные летательные аппараты:

Новое поколение кораблей будет полностью отличаться от тех, что мы имеем сейчас, потому что сценарий морской войны сильно меняется,