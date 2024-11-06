Евросоюз начнет строить боевой корабль нового поколения

ukenru
Эксклюзив
Можно ли будет развестись онлайн через "Дію"? В Минцифре ответили
15:41 • 102982 просмотра

Можно ли будет развестись онлайн через "Дію"? В Минцифре ответили

Эксклюзив
В Броварской громаде создают условия для детей с особыми образовательными потребностями: доступность, инклюзия и поддержка
14:10 • 110608 просмотра

В Броварской громаде создают условия для детей с особыми образовательными потребностями: доступность, инклюзия и поддержка

Эксклюзив
Бесплатные лекарства, поддержка онкобольных и тестирование на ВПЧ: как в Броварах заботятся о здоровье в громаде
4 ноября 2024, 14:02 • 134831 просмотра

Бесплатные лекарства, поддержка онкобольных и тестирование на ВПЧ: как в Броварах заботятся о здоровье в громаде

Эксклюзив
Выплата 1 тыс. гривен: разрабатывается механизм получения средств через отделения Укрпочты
4 ноября 2024, 12:50 • 155200 просмотра

Выплата 1 тыс. гривен: разрабатывается механизм получения средств через отделения Укрпочты

Эксклюзив
В Центре общественного здоровья объяснили, есть ли в Украине риски эпидемии вируса Марбург
4 ноября 2024, 11:31 • 147324 просмотра

В Центре общественного здоровья объяснили, есть ли в Украине риски эпидемии вируса Марбург

Эксклюзив
Больше полномочий: адвокат рассказал, как получение статуса потерпевших влияет на расследование уголовного дела
4 ноября 2024, 10:00 • 140223 просмотра

Больше полномочий: адвокат рассказал, как получение статуса потерпевших влияет на расследование уголовного дела

Эксклюзив
Период активности и роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 4 по 10 ноября
4 ноября 2024, 09:04 • 187105 просмотра

Период активности и роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 4 по 10 ноября

В Украине завтра ожидается мокрый снег: где именно
3 ноября 2024, 13:52 • 124016 просмотра

В Украине завтра ожидается мокрый снег: где именно

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"
1 ноября 2024, 15:57 • 148483 просмотра

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"

Эксклюзив
Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи
1 ноября 2024, 14:26 • 152219 просмотра

Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Масштабировали сервис е-Предприниматель: в Дію добавили еще 5 услуг для предпринимателей

Масштабировали сервис е-Предприниматель: в Дію добавили еще 5 услуг для предпринимателей

18:15 • 20364 просмотра
В оккупированном Крыму морское течение вынесло на берег элементы заграждений, ранее установленных возле Керченского моста

В оккупированном Крыму морское течение вынесло на берег элементы заграждений, ранее установленных возле Керченского моста

18:33 • 21907 просмотра
ЕС планирует запустить скоростную железную дорогу от Берлина до Киева: названы сроки

ЕС планирует запустить скоростную железную дорогу от Берлина до Киева: названы сроки

19:24 • 36262 просмотра
Зеленский об участии военных КНДР в войне: должны сделать все, чтобы этот шаг на расширение войны стал проигрышным

Зеленский об участии военных КНДР в войне: должны сделать все, чтобы этот шаг на расширение войны стал проигрышным

19:30 • 30720 просмотра
Турецкий омбудсмен получил разрешение посетить украинских военнопленных в рф

Турецкий омбудсмен получил разрешение посетить украинских военнопленных в рф

19:58 • 21219 просмотра
публикации
Руководительница АРМА Дума снова напомнила, благодаря кому началась борьба с коррупцией в МСЭК еще в 2020 году

Руководительница АРМА Дума снова напомнила, благодаря кому началась борьба с коррупцией в МСЭК еще в 2020 году

14:58 • 106858 просмотра
Елена и Юлия Соседки признаны потерпевшими по делу главного юриста НБУ: нанесенный ущерб становится очевидным

Елена и Юлия Соседки признаны потерпевшими по делу главного юриста НБУ: нанесенный ущерб становится очевидным

13:46 • 109445 просмотра
НАБУ нарушает презумпцию невиновности, оставаясь безнаказанным - теневой отчет Европейской комиссии

НАБУ нарушает презумпцию невиновности, оставаясь безнаказанным - теневой отчет Европейской комиссии

10:35 • 130839 просмотра
"Мамкина арифметика поражает": как глава АРМА Дума подает информацию о "Гулливере" на свой лад

"Мамкина арифметика поражает": как глава АРМА Дума подает информацию о "Гулливере" на свой лад

4 ноября 2024, 13:45 • 153602 просмотра
Период активности и роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 4 по 10 ноября

Период активности и роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 4 по 10 ноября
Эксклюзив

4 ноября 2024, 09:04 • 187110 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Гала-ужин в LACMA: самые яркие образы голливудских звезд

Гала-ужин в LACMA: самые яркие образы голливудских звезд

3 ноября 2024, 12:40 • 120471 просмотра
"Игра престолов" на большом экране? Идею полнометражного фильма по вселенной Мартина изучают в Голливуде

"Игра престолов" на большом экране? Идею полнометражного фильма по вселенной Мартина изучают в Голливуде

1 ноября 2024, 16:10 • 126210 просмотра
Мировые знаменитости поделились фото с Хэллоуина

Мировые знаменитости поделились фото с Хэллоуина

1 ноября 2024, 08:00 • 145451 просмотра
Исследователь выдвинул новую гипотезу возникновения поцелуев и она может вам не понравиться

Исследователь выдвинул новую гипотезу возникновения поцелуев и она может вам не понравиться

1 ноября 2024, 05:19 • 149691 просмотра
Зинченко выпустил автобиографию Believe: сколько стоит

Зинченко выпустил автобиографию Believe: сколько стоит

31 октября 2024, 16:19 • 127633 просмотра
Актуальное
Евросоюз начнет строить боевой корабль нового поколения

Евросоюз начнет строить боевой корабль нового поколения

Киев  •  УНН

03:08 • 3903 просмотра

Read in English

Европейский Союз начинает разработку боевого корабля нового поколения стоимостью более 20 млрд евро. Корабль сможет нести беспилотники и противостоять гиперзвуковым ракетам.

Европейский Союз начал работу над боевым кораблем следующего поколения, который может быть введен в эксплуатацию примерно в 2040-х годах. Об этом сообщил глава морского подразделения Европейского оборонного агентства Юрген Скрабек, передает Defense News, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что министры обороны ЕС могут подписать письмо о намерениях реализовать проект уже через две недели. По его словам, в этом очень заинтересованы шесть государств, четыре из которых имеют большой военно-морской флот.

Согласно оценкам, в будущем странам Евросоюза понадобится не менее тридцати боевых кораблей. Скрабек не верит, что все эти суда построят в рамках программы European Combat Vesse, бюджет которой может превысить 20 миллиардов евро.

Председатель Европейской группы военно-морской промышленности Фернандо Мигелес Гарсия говорит, что речь может идти о создании «корабля-матки», способного нести беспилотные летательные аппараты:

Новое поколение кораблей будет полностью отличаться от тех, что мы имеем сейчас, потому что сценарий морской войны сильно меняется,

- говорится в сообщении.

Директор Управления концепций и возможностей военного штаба Евросоюза Игнасио Куартеро добавил, что компактное судно должно противостоять «всему спектру угроз», включая дроны и гиперзвуковые противокорабельные ракеты.

ЕС планирует запустить скоростную железную дорогу от Берлина до Киева: названы сроки5 ноября 2024, 19:24 • 34156 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости МираТехнологии
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз