ЕС планирует запустить скоростную железную дорогу от Берлина до Киева: названы сроки

Запуск скоростного железнодорожного сообщения от Берлина до Варшавы планируют в 2030 году, а его продолжение до Киева предусмотрено до 2040 года. Об этом сообщил новый еврокомиссар по устойчивому транспорту и туризму Апостолос Цицикостас, пишет УНН.

Детали

По его словам, на следующем этапе развития Трансъевропейской транспортной сети TEN-T запланировано продолжить скоростную железнодорожную линию Берлин-Варшава в Киев.

Буду следить за тем, чтобы это было первоочередной задачей, чтобы эта сеть развивалась... Я буду очень тесно сотрудничать с Германией, с Польшей, с Украиной - сказал он на слушаниях в комитете по вопросам транспорта и туризма.

Апостолос Цицикостас отметил, что есть проблемы по увеличению скорости железнодорожного движения на украинской стороне, однако такие проблемы наблюдаются и в некоторых восточных странах ЕС.

Он заявил, что представит план по соединению столиц ЕС и крупных городов высокоскоростной железной дорогой, включая ночные поезда. Кроме того, Апостолос Цицикостас обязался представить единую цифровую опцию бронирования и продажи билетов на железнодорожные перевозки в первый год своего мандата.

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Депутаты призвали будущего еврокомиссара быть более строгими в отношении государств-членов, чтобы они выполняли свои обязательства по гармонизации железнодорожного сообщения с целью увеличения железнодорожных перевозок вдвое до 2050 года. В частности, предлагалось ввести английский язык как запасной язык для машинистов поездов, поскольку сейчас машинисты поездов должны разговаривать на языке каждой страны, через которую они проезжают, что приводит к тому, что грузовые поезда останавливаются на границах для смены машинистов.

Апостолос Цицикостас, со своей стороны, заявил о намерениях реализовывать директиву о комбинированных перевозках, развивать мультимодальные и интермодальные перевозки и разработать необходимые меры поддержки, которые обеспечат равные условия для всех видов транспорта.

Напомним

Укрзализныця представит новый график движения поездов с расширенными международными и внутренними сообщениями. Презентация обновленного расписания состоится в течение ноября, а изменения заработают с 15 декабря.

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