ЕС планирует запустить скоростную железную дорогу от Берлина до Киева: названы сроки

ukenru
Эксклюзив
Можно ли будет развестись онлайн через "Дію"? В Минцифре ответили
15:41 • 61868 просмотра

Можно ли будет развестись онлайн через "Дію"? В Минцифре ответили

Эксклюзив
В Броварской громаде создают условия для детей с особыми образовательными потребностями: доступность, инклюзия и поддержка
14:10 • 93020 просмотра

В Броварской громаде создают условия для детей с особыми образовательными потребностями: доступность, инклюзия и поддержка

Эксклюзив
Бесплатные лекарства, поддержка онкобольных и тестирование на ВПЧ: как в Броварах заботятся о здоровье в громаде
4 ноября 2024, 14:02 • 123312 просмотра

Бесплатные лекарства, поддержка онкобольных и тестирование на ВПЧ: как в Броварах заботятся о здоровье в громаде

Эксклюзив
Выплата 1 тыс. гривен: разрабатывается механизм получения средств через отделения Укрпочты
4 ноября 2024, 12:50 • 144955 просмотра

Выплата 1 тыс. гривен: разрабатывается механизм получения средств через отделения Укрпочты

Эксклюзив
В Центре общественного здоровья объяснили, есть ли в Украине риски эпидемии вируса Марбург
4 ноября 2024, 11:31 • 143097 просмотра

В Центре общественного здоровья объяснили, есть ли в Украине риски эпидемии вируса Марбург

Эксклюзив
Больше полномочий: адвокат рассказал, как получение статуса потерпевших влияет на расследование уголовного дела
4 ноября 2024, 10:00 • 138437 просмотра

Больше полномочий: адвокат рассказал, как получение статуса потерпевших влияет на расследование уголовного дела

Эксклюзив
Период активности и роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 4 по 10 ноября
4 ноября 2024, 09:04 • 180917 просмотра

Период активности и роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 4 по 10 ноября

В Украине завтра ожидается мокрый снег: где именно
3 ноября 2024, 13:52 • 123916 просмотра

В Украине завтра ожидается мокрый снег: где именно

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"
1 ноября 2024, 15:57 • 148404 просмотра

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"

Эксклюзив
Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи
1 ноября 2024, 14:26 • 152195 просмотра

Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
НАБУ нарушает презумпцию невиновности, оставаясь безнаказанным - теневой отчет Европейской комиссии

НАБУ нарушает презумпцию невиновности, оставаясь безнаказанным - теневой отчет Европейской комиссии

10:35 • 125317 просмотра
Предприятия, которые Минстратегпром признает критически важными, смогут получить льготные кредиты: Кабмин принял решение

Предприятия, которые Минстратегпром признает критически важными, смогут получить льготные кредиты: Кабмин принял решение

11:49 • 40556 просмотра
В курской области произошли первые боевые столкновения с войсками КНДР - СМИ

В курской области произошли первые боевые столкновения с войсками КНДР - СМИ

12:06 • 50953 просмотра
Елена и Юлия Соседки признаны потерпевшими по делу главного юриста НБУ: нанесенный ущерб становится очевидным

Елена и Юлия Соседки признаны потерпевшими по делу главного юриста НБУ: нанесенный ущерб становится очевидным

13:46 • 102300 просмотра
Руководительница АРМА Дума снова напомнила, благодаря кому началась борьба с коррупцией в МСЭК еще в 2020 году

Руководительница АРМА Дума снова напомнила, благодаря кому началась борьба с коррупцией в МСЭК еще в 2020 году

14:58 • 91447 просмотра
публикации
Руководительница АРМА Дума снова напомнила, благодаря кому началась борьба с коррупцией в МСЭК еще в 2020 году

Руководительница АРМА Дума снова напомнила, благодаря кому началась борьба с коррупцией в МСЭК еще в 2020 году

14:58 • 91447 просмотра
Елена и Юлия Соседки признаны потерпевшими по делу главного юриста НБУ: нанесенный ущерб становится очевидным

Елена и Юлия Соседки признаны потерпевшими по делу главного юриста НБУ: нанесенный ущерб становится очевидным

13:46 • 102300 просмотра
НАБУ нарушает презумпцию невиновности, оставаясь безнаказанным - теневой отчет Европейской комиссии

НАБУ нарушает презумпцию невиновности, оставаясь безнаказанным - теневой отчет Европейской комиссии

10:35 • 125317 просмотра
"Мамкина арифметика поражает": как глава АРМА Дума подает информацию о "Гулливере" на свой лад

"Мамкина арифметика поражает": как глава АРМА Дума подает информацию о "Гулливере" на свой лад

4 ноября 2024, 13:45 • 148386 просмотра
Период активности и роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 4 по 10 ноября

Период активности и роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 4 по 10 ноября
Эксклюзив

4 ноября 2024, 09:04 • 180917 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Гала-ужин в LACMA: самые яркие образы голливудских звезд

Гала-ужин в LACMA: самые яркие образы голливудских звезд

3 ноября 2024, 12:40 • 118697 просмотра
"Игра престолов" на большом экране? Идею полнометражного фильма по вселенной Мартина изучают в Голливуде

"Игра престолов" на большом экране? Идею полнометражного фильма по вселенной Мартина изучают в Голливуде

1 ноября 2024, 16:10 • 124600 просмотра
Мировые знаменитости поделились фото с Хэллоуина

Мировые знаменитости поделились фото с Хэллоуина

1 ноября 2024, 08:00 • 144044 просмотра
Исследователь выдвинул новую гипотезу возникновения поцелуев и она может вам не понравиться

Исследователь выдвинул новую гипотезу возникновения поцелуев и она может вам не понравиться

1 ноября 2024, 05:19 • 148455 просмотра
Зинченко выпустил автобиографию Believe: сколько стоит

Зинченко выпустил автобиографию Believe: сколько стоит

31 октября 2024, 16:19 • 126580 просмотра
Актуальное
ЕС планирует запустить скоростную железную дорогу от Берлина до Киева: названы сроки

ЕС планирует запустить скоростную железную дорогу от Берлина до Киева: названы сроки

Киев  •  УНН

19:24 • 4265 просмотра

Read in English

Скоростное железнодорожное сообщение Берлин-Варшава планируют запустить до 2030 года, а его продолжение до Киева - до 2040. Еврокомиссар представит план соединения столиц ЕС высокоскоростной железной дорогой.

Запуск скоростного железнодорожного сообщения от Берлина до Варшавы планируют в 2030 году, а его продолжение до Киева предусмотрено до 2040 года. Об этом сообщил новый еврокомиссар по устойчивому транспорту и туризму Апостолос Цицикостас, пишет УНН.

Детали

По его словам, на следующем этапе развития Трансъевропейской транспортной сети TEN-T запланировано продолжить скоростную железнодорожную линию Берлин-Варшава в Киев.

Буду следить за тем, чтобы это было первоочередной задачей, чтобы эта сеть развивалась... Я буду очень тесно сотрудничать с Германией, с Польшей, с Украиной

- сказал он на слушаниях в комитете по вопросам транспорта и туризма.

Апостолос Цицикостас отметил, что есть проблемы по увеличению скорости железнодорожного движения на украинской стороне, однако такие проблемы наблюдаются и в некоторых восточных странах ЕС.

Он заявил, что представит план по соединению столиц ЕС и крупных городов высокоскоростной железной дорогой, включая ночные поезда. Кроме того, Апостолос Цицикостас обязался представить единую цифровую опцию бронирования и продажи билетов на железнодорожные перевозки в первый год своего мандата.

В Укрзализныце рассказали, как идет строительство первой в Украине евроколеи18 октября 2024, 08:42 • 15128 просмотров

Депутаты призвали будущего еврокомиссара быть более строгими в отношении государств-членов, чтобы они выполняли свои обязательства по гармонизации железнодорожного сообщения с целью увеличения железнодорожных перевозок вдвое до 2050 года. В частности, предлагалось ввести английский язык как запасной язык для машинистов поездов, поскольку сейчас машинисты поездов должны разговаривать на языке каждой страны, через которую они проезжают, что приводит к тому, что грузовые поезда останавливаются на границах для смены машинистов.

Апостолос Цицикостас, со своей стороны, заявил о намерениях реализовывать директиву о комбинированных перевозках, развивать мультимодальные и интермодальные перевозки и разработать необходимые меры поддержки, которые обеспечат равные условия для всех видов транспорта.

Напомним

Укрзализныця представит новый график движения поездов с расширенными международными и внутренними сообщениями. Презентация обновленного расписания состоится в течение ноября, а изменения заработают с 15 декабря.

Правительство одобрило законопроект о создании новой модели рынка железнодорожных перевозок по стандартам ЕС18 октября 2024, 10:36 • 67764 просмотра

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

ОбществоЭкономика
ukrainskie-zheleznie-dorogiУкраинские железные дороги
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
varshavaВаршава
germaniyaГермания
ukrainaУкраина
berlinБерлин
kievКиев
polshaПольша