Евросоюз может приостановить безвиз для отдельных стран
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. С связи с возрастающим количеством соискателей убежища из стран, для которых действует безвизовый режим с Евросоюзом, Еврокомиссия пригрозила ввести меры противодействия. Если процесс будет продолжаться, ЕС может приостановить безвиз для отдельных стран, заявил комиссар ЕС по миграции и внутренних делам Димитрис Аврамопулос в интервью газетам группы Funke, обнародованном в понедельник, 17 июня, передает УНН со ссылкой на DW.
По словам Аврамопулоса, меры противодействия могут коснуться стран Западных Балкан и Латинской Америки.
"Наше послание государствам, граждане которых имеют право въезжать в ЕС без виз, ясно: защищать эту привилегию - ваша ответственность", - подчеркнул еврокомиссар. Он выразил надежду, что подобных крайних мер еще можно избежать.
Между тем, количество нелегальных соискателей убежища в ЕС в целом опустилось на уровень 2014 года до начала миграционного кризиса. В первые месяцы 2019 года оно продолжало падать и достигло 32 400 человек, уменьшившись на 31 процент в сравнении с тем же периодом предыдущего года.
Напомним, в рамках европейской программы переселения особенно уязвимых категорий беженцев из Северной Африки и Ближнего Востока в ЕС прибыли уже 32,7 тысячи человек.