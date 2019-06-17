Евросоюз может приостановить безвиз для отдельных стран

По словам Аврамопулоса, меры противодействия могут коснуться стран Западных Балкан и Латинской Америки.

"Наше послание государствам, граждане которых имеют право въезжать в ЕС без виз, ясно: защищать эту привилегию - ваша ответственность", - подчеркнул еврокомиссар. Он выразил надежду, что подобных крайних мер еще можно избежать.

Между тем, количество нелегальных соискателей убежища в ЕС в целом опустилось на уровень 2014 года до начала миграционного кризиса. В первые месяцы 2019 года оно продолжало падать и достигло 32 400 человек, уменьшившись на 31 процент в сравнении с тем же периодом предыдущего года.

Напомним, в рамках европейской программы переселения особенно уязвимых категорий беженцев из Северной Африки и Ближнего Востока в ЕС прибыли уже 32,7 тысячи человек.