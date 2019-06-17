Євросоюз може призупинити безвіз для окремих країн
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. У зв'язку з зростаючою кількістю претендентів притулку з країн, для яких діє безвізовий режим з Євросоюзом, Єврокомісія пригрозила ввести заходи протидії. Якщо процес триватиме, ЄС може призупинити безвіз для окремих країн, заявив комісар ЄС з міграції та внутрішніх справ Дімітріс Аврамопулос в інтерв'ю газетам групи Funke, оприлюдненому в понеділок, 17 червня, передає УНН із посиланням на DW.
За словами Аврамопулоса, заходи протидії можуть торкнутися країн Західних Балкан та Латинської Америки.
“Наше послання державам, громадяни яких мають право в’їжджати в ЄС без віз, ясно: захищати цей привілей — ваша відповідальність”, — підкреслив єврокомісар. Він висловив надію, що подібних крайніх заходів ще можна уникнути.
Тим часом, кількість нелегальних здобувачів притулку в ЄС в цілому опустилося на рівень 2014 року до початку міграційної кризи. У перші місяці 2019 року воно продовжувало падати і досягла 32 400 осіб, зменшившись на 31 відсоток у порівнянні з тим же періодом попереднього року.
Нагадаємо, у рамках європейської програми переселення особливо вразливих категорій біженців з Північної Африки та Близького Сходу до ЄС прибули вже 32,7 тисячі людей.