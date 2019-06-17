Євросоюз може призупинити безвіз для окремих країн

КИЇВ. 17 червня. УНН. У зв'язку з зростаючою кількістю претендентів притулку з країн, для яких діє безвізовий режим з Євросоюзом, Єврокомісія пригрозила ввести заходи протидії. Якщо процес триватиме, ЄС може призупинити безвіз для окремих країн, заявив комісар ЄС з міграції та внутрішніх справ Дімітріс Аврамопулос в інтерв'ю газетам групи Funke, оприлюдненому в понеділок, 17 червня, передає УНН із посиланням на DW.