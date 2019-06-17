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Євросоюз може призупинити безвіз для окремих країн

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 червня. УНН. У зв'язку з зростаючою кількістю претендентів притулку з країн, для яких діє безвізовий режим з Євросоюзом, Єврокомісія пригрозила ввести заходи протидії. Якщо процес триватиме, ЄС може призупинити безвіз для окремих країн, заявив комісар ЄС з міграції та внутрішніх справ Дімітріс Аврамопулос в інтерв'ю газетам групи Funke, оприлюдненому в понеділок, 17 червня, передає УНН із посиланням на DW.

Євросоюз може призупинити безвіз для окремих країн

За словами Аврамопулоса, заходи протидії можуть торкнутися країн Західних Балкан та Латинської Америки.

“Наше послання державам, громадяни яких мають право в’їжджати в ЄС без віз, ясно: захищати цей привілей — ваша відповідальність”, — підкреслив єврокомісар. Він висловив надію, що подібних крайніх заходів ще можна уникнути.

Тим часом, кількість нелегальних здобувачів притулку в ЄС в цілому опустилося на рівень 2014 року до початку міграційної кризи. У перші місяці 2019 року воно продовжувало падати і досягла 32 400 осіб, зменшившись на 31 відсоток у порівнянні з тим же періодом попереднього року.

Нагадаємо, у рамках європейської програми переселення особливо вразливих категорій біженців з Північної Африки та Близького Сходу до ЄС прибули вже 32,7 тисячі людей.

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