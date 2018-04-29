Евросоюз должен восстановить связь с Россией - Юнкер

По мнению Юнкера, без России, которая является "крупным игроком", обсуждение "повестки безопасности" для Европы невозможно.

"Мы должны учиться разговаривать с российской стороной на равных условиях. Мы, европейцы, иногда думаем, что мы - боссы всего мира. Мы забываем, что мы - часть вселенной. Мы теряем экономическую силу. Есть и демографические потери. Мы действительно должны прислушиваться к другой части земли ", - отметил Юнкер.

Он добавил, что России не нравится, когда ее воспринимают как региональную страну.

"Мой друг Владимир Путин - поскольку мы дружим уже много лет, хотя на сегодняшний день нельзя говорить, что Путин - твой друг - был в свое время очень неприятно поражен одной фразой президента Обамы, когда он сказал, что Россия - это только региональная страна", - подчеркнул Юнкер.



Как сообщал УНН, председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер выступил гарантом продолжения переговоров о присоединении Турции к Европейскому Союзу.