Глава Єврокомісії виступив у ролі гаранта переговорів щодо вступу Туреччини до ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Глава Європейської комісії Жан-Клод Юнкер виступив гарантом продовження переговорів про приєднання Туреччини до Європейського Союзу. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАРС.
Заява про це пролунала 26 березня на прес-конференції за підсумками саміту ЄС-Туреччина, який відбувся у Варні.
“Мені важко говорити про нинішній стан відносин між Туреччиною і ЄС, але ми підтримуємо зусилля Туреччини щодо продовження діалогу. Поки можемо лише обіцяти, що в один момент це приєднання відбудеться. Вважаю демагогією розмови про припинення переговорів. Я — гарант того, що переговори про вступ Туреччини в ЄС буде продовжено”, - підкреслив Юнкер.
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В якості рекомендації для активізації діалогу глава Єврокомісії запропонував президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану попрацювати над поліпшенням відносин із Кіпром та Грецією, оскільки це є необхідною умовою для поліпшення відносин з усім співтовариством.
“Зустріч Туреччина—ЄС була потрібна, вона пройшла чесно і відкрито. За її підсумками не повинно бути незрозумілих послань, тому хочу підкреслити, що ЄС і Туреччина повинні разом рухатися вперед”, — заявив Юнкер.
У свою чергу Ердоган також заявив, що співпраця Туреччини і ЄС має тривати. “Країни ЄС — стратегічні партнери Туреччини, буде помилкою ізолювати нашу країну, з якої держави Євросоюзу мають давні історичні відносини і критичні точки загального інтересу. Всупереч наявному негативу, канали діалогу повинні бути відкриті. Сьогодні ми зробили перші кроки, але за ними мають послідувати конкретні заходи”, - зазначив він.
“Ми повинні разом працювати над забезпеченням безпеки на Балканах, у всіх конфліктних зонах, повинні разом створювати стабільну Європу. Сподіваюся, що період поганих відносин між Туреччиною і ЄС залишився в минулому”, — додав Ердоган.
Нагадаємо, Туреччина вважає вступ до Європейського Союзу своєю стратегічною метою, заявив у понеділок, 26 березня, президент країни Реджеп Таїп Ердоган. Анкара має намір продовжувати переговори про вступ, зазначив він перед початком саміту ЄС-Туреччина в Болгарі.