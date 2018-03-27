Глава Єврокомісії виступив у ролі гаранта переговорів щодо вступу Туреччини до ЄС

ukru
Ексклюзив
10:32 • 100914 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

09:27 • 77919 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

08:24 • 130547 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 133974 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 180436 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 170716 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 213071 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 131240 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 134742 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 167835 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.2 м/с
50 %
751 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Ворог вночі атакував Охтирку дронами: пошкоджено будинки та магазини

Ворог вночі атакував Охтирку дронами: пошкоджено будинки та магазини

26 березня, 03:44 • 101943 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

26 березня, 04:40 • 143042 перегляди
Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

26 березня, 05:45 • 112273 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

06:26 • 147220 перегляди
Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

08:07 • 104699 перегляди
Публікації
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

10:32 • 100954 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

08:24 • 130608 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

06:26 • 147216 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

26 березня, 04:40 • 143040 перегляди
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 213104 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

11:09 • 17382 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

09:14 • 37590 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

08:54 • 39367 перегляди
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 62032 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 73494 перегляди
Актуальне
Глава Єврокомісії виступив у ролі гаранта переговорів щодо вступу Туреччини до ЄС

Глава Єврокомісії виступив у ролі гаранта переговорів щодо вступу Туреччини до ЄС

Київ • УНН

 • 11734 перегляди

КИЇВ. 27 березня. УНН. Глава Європейської комісії Жан-Клод Юнкер виступив гарантом продовження переговорів про приєднання Туреччини до Європейського Союзу. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАРС. 

Заява про це пролунала 26 березня на прес-конференції за підсумками саміту ЄС-Туреччина, який відбувся у Варні.

“Мені важко говорити про нинішній стан відносин між Туреччиною і ЄС, але ми підтримуємо зусилля Туреччини щодо продовження діалогу. Поки можемо лише обіцяти, що в один момент це приєднання відбудеться. Вважаю демагогією розмови про припинення переговорів. Я — гарант того, що переговори про вступ Туреччини в ЄС буде продовжено”, - підкреслив Юнкер.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Канцлер Австрії вважає, що Туреччині з її політикою останніх років не повинно бути місця в ЄС

В якості рекомендації для активізації діалогу глава Єврокомісії запропонував президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану попрацювати над поліпшенням відносин із Кіпром та Грецією, оскільки це є необхідною умовою для поліпшення відносин з усім співтовариством.

“Зустріч Туреччина—ЄС була потрібна, вона пройшла чесно і відкрито. За її підсумками не повинно бути незрозумілих послань, тому хочу підкреслити, що ЄС і Туреччина повинні разом рухатися вперед”, — заявив Юнкер.

У свою чергу Ердоган також заявив, що співпраця Туреччини і ЄС має тривати. “Країни ЄС — стратегічні партнери Туреччини, буде помилкою ізолювати нашу країну, з якої держави Євросоюзу мають давні історичні відносини і критичні точки загального інтересу. Всупереч наявному негативу, канали діалогу повинні бути відкриті. Сьогодні ми зробили перші кроки, але за ними мають послідувати конкретні заходи”, - зазначив він.

“Ми повинні разом працювати над забезпеченням безпеки на Балканах, у всіх конфліктних зонах, повинні разом створювати стабільну Європу. Сподіваюся, що період поганих відносин між Туреччиною і ЄС залишився в минулому”, — додав Ердоган.

Нагадаємо, Туреччина вважає вступ до Європейського Союзу своєю стратегічною метою, заявив у понеділок, 26 березня, президент країни Реджеп Таїп Ердоган. Анкара має намір продовжувати переговори про вступ, зазначив він перед початком саміту ЄС-Туреччина в Болгарі. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.99
Bitcoin
$87,953.20
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.19
Золото
$3,061.49
Ethereum
$2,068.68