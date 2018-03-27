Глава Еврокомиссии выступил в роли гаранта переговоров о вступлении Турции в ЕС

Заявление об этом прозвучало 26 марта на пресс-конференции по итогам саммита ЕС-Турция, который состоялся в Варне.

“Мне трудно говорить о нынешнем состоянии отношений между Турцией и ЕС, но мы поддерживаем усилия Турции по продолжению диалога. Пока можем только обещать, что в один момент это присоединение произойдет. Считаю демагогией разговоры о прекращении переговоров. Я — гарант того, что переговоры о вступлении Турции в ЕС будет продолжены”, — подчеркнул Юнкер.

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В качестве рекомендации для активизации диалога глава Еврокомиссии предложил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану поработать над улучшением отношений с Кипром и Грецией, поскольку это является необходимым условием для улучшения отношений со всем сообществом.

“Встреча Турция-ЕС была нужна, она прошла честно и открыто. По её итогам не должно быть непонятных посланий, поэтому хочу подчеркнуть, что ЕС и Турция должны вместе двигаться вперед”, — заявил Юнкер.

В свою очередь Эрдоган также заявил, что сотрудничество Турции и ЕС должно продолжаться. “Страны ЕС — стратегические партнеры Турции, будет ошибкой изолировать нашу страну, с которой государства Евросоюза имеют давние исторические отношения и критические точки общего интереса. Вопреки существующему негатива, каналы диалога должны быть открыты. Сегодня мы сделали первые шаги, но за ними должны последовать конкретные меры”, - отметил он.

“Мы должны вместе работать над обеспечением безопасности на Балканах, во всех конфликтных зонах, должны вместе создавать стабильную Европу. Надеюсь, что период плохих отношений между Турцией и ЕС остался в прошлом”, — добавил Эрдоган.

Напомним, Турция считает вступление в Европейский Союз своей стратегической целью, заявил в понедельник, 26 марта, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Анкара намерена продолжать переговоры о вступлении, отметил он перед началом саммита ЕС-Турция в Болгаре.