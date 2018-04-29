Євросоюз має відновити зв'язки з Росією - Юнкер
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Євросоюзу та Росії слід відновити контакт і залишити в минулому "риторику холодної війни". Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву голови Єврокомісії Жан-Клода Юнкера в інтерв'ю виданню Politico.
На думку Юнкера, без Росії, яка є "великим гравцем", обговорення "повістки безпеки" для Європи є неможливим.
"Ми повинні вчитися розмовляти з російською стороною на рівних умовах. Ми, європейці, іноді думаємо, що ми — боси всього світу. Ми забуваємо, що ми — частина всесвіту. Ми втрачаємо економічну силу. Є і демографічні втрати. Ми насправді повинні прислухатися до іншої частини землі", - зазначив Юнкер.
Він додав, що Росії не подобається, коли її сприймають як регіональну державу.
"Мій друг Володимир Путін — оскільки ми дружимо вже багато років, хоча на сьогоднішній день не можна казати, що Путін - твій друг — був у свій час дуже неприємно вражений однією фразою президента Обами, коли він сказав, що Росія - це лише регіональна держава", - підкреслив Юнкер.
Як повідомляв УНН, голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер виступив гарантом продовження переговорів про приєднання Туреччини до Європейського Союзу.