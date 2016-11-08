Европейский экономический сенат станет дополнительной возможностью представлять интересы Украины в Европе

"Номинально представительство Украины в Европейском экономическом сенате - это дополнительная возможность представлять как в целом экономические интересы Украины в Европе, так и конкретные проекты, прежде всего инфраструктурные, в которых может быть заинтересована как Украина так и европейские страны", - сообщил он.

Также, по словам А.Новака, роль Украины в Европейском экономическом сенате определит активность украинского представителя и набор тех предложений, которые он будет предоставлять.

"Европейский экономический сенат - это такое своеобразное в уменьшенном виде торгово-экономическое представительство Украины в Европе. Здесь все будет зависеть от активности украинского представителя, от того набора предложений, который у него будет: бизнес-предложения, проекты. И от того, как активно он будет искать заинтересованных сторон в Европе", - подчеркнул он.

Напомним, как сообщал УНН, С.Тригубенко стал представителем Украины в Европейском экономическом Сенате. Вчера в Берлине он получил сертификат сенатора.

Также напомним, по словам С.Тригубенко, Европейский экономический сенат станет инструментом ускорения украинских реформ.