Європейський економічний сенат стане додатковою нагодою представляти інтереси України у Європі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Участь України в Європейському економічному сенаті стане додатковою нагодою представляти як в цілому економічні інтереси України у Європі, так і конкретні проекти, у яких можуть бути зацікавлені обидві сторони. Про це у коментарі УНН розповів економічний експерт Андрій Новак.
“Номінально представництво України у Європейському економічному сенаті — це додаткова нагода представляти як в цілому економічні інтереси України у Європі, так і конкретні проекти, перш за все інфраструктурні, в яких може бути зацікавлена як Україна так і європейські країни”, — повідомив він.
Також, за словами А.Новака, роль України у Європейському економічному сенаті визначить активність українського представника та набір тих пропозицій, який він буде надавати.
“Європейський економічний сенат — це таке своєрідне у зменшеному вигляді торгово-економічне представництво України в Європі. Тут все буде залежати від активності українського представника, від того набору пропозицій, який у нього буде: бізнес-пропозиції, проекти. І від того, як активно він буде шукати зацікавлених сторін у Європі”, - наголосив він.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, С.Тригубенко став представником України в Європейському економічномічному Сенаті. Вчора в Берліні він отримав сертифікат сенатора.
Також нагадаємо, за словами С.Тригубенка, Європейський економічний сенат стане інструментом пришвидшення українських реформ.