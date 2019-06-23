Европейские игры: 4 украинца стали участниками 1/16 финала по настольному теннису

В женской сетке турнира две представительницы Украины продолжают борьбу за медали. В результате в 1/16 финала Маргарита Песоцкая посеянная под 10 номером, встретится с представительницей Монако Сяосинь Ян (25), а Анна Гапонова (21) сыграет против голландки Бритт Эрланд (9).

В мужском одиночном разряде ситуация аналогичная. В 1/16 финала дошли двое. Лей Коу (33) сыграет против испанца Альваро Роблеса (16). А Евгений Прищепа (41) - против хорвата Томислава Пучара (12).

Напомним, что ранее представители Украины завоевали ряд медалей в самбо и дзюдо.