Європейські ігри: четверо українців стали учасниками 1/16 фіналу з настільного тенісу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. На Європейських іграх в Мінську завершилися перші два етапи жіночого одиночного розряду. Про це інформує УНН з посиланням на сайт змагань.
У жіночій сітці турніру двоє представниць України продовжують боротьбу за медалі. В результаті у 1/16 фіналу Маргарита Песоцька посіяна під 10 номером, зустрінеться з представницею Монако Сяосінь Ян (25), а Ганна Гапонова (21) зіграє проти голландки Брітт Ерланд (9).
У чоловічому одиночному розряді ситуація аналогічна. До 1/16 фіналу дійшли двоє. Лей Коу (33) зіграє проти іспанця Альваро Роблеса (16). А Євген Прищепа (41) - проти хорвата Томіслава Пучара (12).
Нагадаємо, що раніше представники України вибороли низку медалей в самбо і дзюдо.