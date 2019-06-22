Українські дзюдоїсти вибороли дві золоті медалі Європейських ігор
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Перший день змагань ІІ Європейських ігор в Мінську (Республіка Білорусь) приніс Україні перші нагороди, повідомляє УНН з посиланням на НОК України.
Авторкою "золотого" тріумфу стала чинна чемпіонка світу Дар'я Білодід у ваговій категорії до 48 кг, яка у фіналі перемогла суперницю з Росії Ірину Долгову.
Натомість у чоловічій сітці у ваговій категорії до 66 кг українець Георгій Зантарая, не залишивши жодних шансів супернику, виборов перемогу над Медвезом Матео з Італії. Таким чином також одержав медаль золотого ґатунку.
Примітно, що для дзюдоїстів Європейські ігри-2019 проходять в ранзі чемпіонату Європи, тож, для Георгія це третє "золото" європейської першості в його кар'єрі.