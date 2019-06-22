Украинские дзюдоисты завоевали две золотые медали Европейских игр
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Первый день соревнований II Европейских игр в Минске (Республика Беларусь) принес Украине первые награды, сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.
Автором "золотого" триумфа стала действующая чемпионка мира Дарья Билодид в весовой категории до 48 кг, в финале победила соперницу из России Ирину долгов.
Зато в мужской сетке в весовой категории до 66 кг украинец Георгий Зантарая, не оставив никаких шансов сопернику, победил над Медвезом Матео из Италии. Таким образом также получил медаль золотого достоинства.
Примечательно, что для дзюдоистов Европейские игры-2019 проходят в ранге чемпионата Европы, поэтому, для Георгия это третье "золото" европейского первенства в его карьере.