Европейское космическое агентство "отправило в космос" куклу Барби
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Куклу Барби, которую создали по образу итальянской космонавтки Саманты Кристофоретти, отправили в невесомость с целью вдохновить молодых девушек задуматься о космической карьере. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
В рамках инициативы "Всемирная неделя космоса" производитель игрушек Mattel Inc и Европейское космическое агентство (ESA) объединились, чтобы создать уникальную куклу Барби и отправить ее вместе с космонавтами ESA на тренировочный рейс в самолетах Zero-G.
Кукла — точная копия 44-летней итальянской космонавтки Саманты Кристофоретти, которая готовится в июле следующего года полететь на Международную космическую станцию.
По словам Кристофоретти, акция должна вдохновить девушек на карьеру в космосе.
Добавим, что в рамках проекта создали образовательные ресурсы, на которых рассказывают о космических профессиях.
Напомним
Национальное агентство по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) запустило новый спутник по наблюдению за Землей.