Європейське космічне агентство "відправило в космос" ляльку Барбі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Ляльку Барбі, яку створили за образом італійської космонавтки Саманти Крістофоретті, відправили в невагомість із метою надихнути молодих дівчат замислитися про космічну кар'єру. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
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У межах ініціативи "Всесвітній тиждень космосу" виробник іграшок Mattel Inc та Європейське космічне агентство (ESA) об'єдналися, щоб створити унікальну ляльку Барбі та відправити її разом із космонавтами ESA на тренувальний рейс у літаках Zero-G.
Лялька – точна копія 44-річної італійської космонавтки Саманти Крістофоретті, яка готується в липні наступного року полетіти на Міжнародну космічну станцію.
За словами Крістофоретті, акція має надихнути дівчат на кар'єру у космосі.
Додамо, що в межах проекту створили освітні ресурси, на яких розповідають про космічні професії.
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