NASA запустило новий супутник зі спостереження за Землею

Запуск відбувся напередодні о 14:12 за місцевим часом (о 21:12 за київським часом) з бази космічних сил США Ванденберг у Каліфорнії.

Деталі

Landsat 9 стартував на ракеті United Launch Alliance Atlas V з космічного стартового комплексу Ванденберга. Норвезька наземна станція супутникового моніторингу Свальбарда отримала сигнали з космічного корабля приблизно через 83 хвилини після запуску. Landsat 9 працює так, як очікувалося, при досягненні своєї кінцевої орбітальної висоти у 705 кілометрів.

"У міру посилення впливу кліматичної кризи в Сполучених Штатах і в усьому світі Landsat 9 надаватиме дані і зображення, які допоможуть приймати науково обґрунтовані рішення з ключових питань, включаючи водокористування, наслідки лісових пожеж, деградацію коралових рифів, льодовики і відступ шельфового льодовика, вирубка тропічних лісів", - прокоментувала міністр внутрішніх справ США Деб Хааланд.

Доповнення

Перший супутник Landsat був запущений в 1972 році. Відтоді NASA завжди тримало Landsat на орбіті для збору зображень поверхні нашої планети і змін в землекористуванні. Ці зображення дозволяють дослідникам відстежувати такі явища, як продуктивність сільського господарства, площа і стан лісів, якість води, стан довкілля коралових рифів і динаміку льодовиків.

Landsat 9 приєднається до свого сестринської супутника Landsat 8 на орбіті. Працюючи в тандемі, два супутники будуть збирати зображення, що охоплюють всю планету, кожні вісім днів.