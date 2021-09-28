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NASA запустило новый спутник по наблюдению за Землей

NASA запустило новый спутник по наблюдению за Землей

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 сентября. УНН. Спутник Национального агентства по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США Landsat 9, созданный для наблюдения за поверхностью Земли, был успешно запущен накануне. Об этом отчитались в агентстве, сообщает УНН.

Запуск состоялся накануне в 14:12 по местному времени (в 21:12 по киевскому времени) с базы космических сил США Ванденберг в Калифорнии.

Детали

Landsat 9 стартовал на ракете United Launch Alliance Atlas V с космического стартового комплекса Ванденберга. Норвежская наземная станция спутникового мониторинга Свальбарда получила сигналы с космического корабля примерно через 83 минуты после запуска. Landsat 9 работает так, как ожидалось, при достижении своей конечной орбитальной высоты в 705 километров.

"По мере усиления воздействия климатического кризиса в Соединенных Штатах и ​​во всем мире Landsat 9 будет предоставлять данные и изображения, которые помогут принимать научно обоснованные решения по ключевым вопросам, включая водопользование, последствия лесных пожаров, деградацию коралловых рифов, ледники и отступление шельфового ледника, вырубка тропических лесов", - прокомментировала министр внутренних дел США Деб Хааланд.

Дополнение

Первый спутник Landsat был запущен в 1972 году. С тех пор NASA всегда держало Landsat на орбите для сбора изображений поверхности нашей планеты и изменений в землепользовании. Эти изображения позволяют исследователям отслеживать такие явления, как продуктивность сельского хозяйства, площадь и состояние лесов, качество воды, состояние среды обитания коралловых рифов и динамику ледников.

Landsat 9 присоединится к своему сестринскому спутнику Landsat 8 на орбите. Работая в тандеме, два спутника будут собирать изображения, охватывающие всю планету, каждые восемь дней.

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