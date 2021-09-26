NASA у понеділок запускає найпотужніший супутник у серії Landsat

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"Старт на борту ракети Atlas V 401 United Launch Alliance намічений на понеділок, 27 вересня 2021 року, з космічного стартового комплексу 3 на базі космічних сил Ванденберг в Каліфорнії", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Супутник Landsat 9 є частиною програми Landsat з отримання супутникових знімків планети. Перший з апаратів серії запустили у 1972 році, а восьмий і останній стартував в лютому 2013-го.

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Як зазначається на порталі Space.com, Landsat 9 є найбільш досконалим супутником програми для вивчення Землі. Він оснащений камерою з високою роздільною здатністю і чутливим інфрачервоним датчиком, які разом можуть відображати Землю в 11 спектральних діапазонах і розпізнавати об'єкти шириною до 15 метрів. Супутник буде обертатися навколо Землі на висоті близько 705 кілометрів над полюсами планети.

Повідомляється, що Landsat 9 зможе робити знімки всієї Землі кожні 16 днів. Landsat 9 призначений для роботи на орбіті не менше 5 років і змінить застарілий Landsat 7, який використовується і по сьогодні.