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NASA в понедельник запускает самый мощный спутник в серии Landsat

NASA в понедельник запускает самый мощный спутник в серии Landsat

Киев  •  УНН

 • 39399 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Национальное агентство по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует запуск ракеты Atlas V со своим новым спутником Landsat 9 с космической базы Ванденберг (Калифорния) в понедельник, 27 сентября. Об этом говорится в сообщении на сайте агентства, пишет УНН.

Цитата:

"Старт на борту ракеты Atlas V 401 United Launch Alliance намечен на понедельник, 27 сентября 2021 года, с космического стартового комплекса 3 на базе космических сил Ванденберг в Калифорнии", - говорится в сообщении.

Детали

Спутник Landsat 9 является частью программы Landsat по получению спутниковых снимков планеты. Первый из аппаратов серии запустили в 1972 году, а восьмой и последний стартовал в феврале 2013 года.

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Как отмечается на портале Space.com, Landsat 9 является наиболее совершенным спутником программы для изучения Земли. Он оснащен камерой с высоким разрешением и чувствительным инфракрасным датчиком, которые вместе могут отображать Землю в 11 спектральных диапазонах и распознавать объекты шириной до 15 метров. Спутник будет вращаться вокруг Земли на высоте около 705 километров над полюсами планеты.

Сообщается, что Landsat 9 сможет делать снимки всей Земли каждые 16 дней. Landsat 9 предназначен для работы на орбите не менее 5 лет и сменит устаревший Landsat 7, который используется и по сегодняшний день.

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