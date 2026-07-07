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Европейская разведка предупредила о риске "взрывного" банковского кризиса в России из-за войны

Киев • УНН

 • 718 просмотра

Европейская разведка предупредила о риске банковского кризиса в России из-за войны. Банки остаются уязвимыми к новым санкциям из-за ухудшения качества кредитов.

Европейская разведка предупредила о риске "взрывного" банковского кризиса в России из-за войны

Россия рискует столкнуться с "взрывным" банковским кризисом, поскольку кредитные учреждения все больше несут на себе бремя военной экономики. Об этом говорится в отчете европейской государственной разведки, с которым ознакомилось Reuters, пишет УНН.

Детали

В двухстраничном документе, подготовленном для европейских чиновников, отмечается, что российские банки остаются уязвимыми к новым западным санкциям. Несмотря на то, что банковский сектор РФ в целом выдержал ограничения, введенные после начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, сейчас ситуация осложняется ухудшением качества кредитов и ростом задолженности домохозяйств.

В отчете подчеркивается, что эти факторы создают "взрывной" риск именно тогда, когда Европейский Союз готовит 21-й пакет санкций, который, как ожидается, будет включать новые ограничения против российских банков и криптовалютных сетей.

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Центральный банк России отказался комментировать оценки европейской разведки, хотя ранее публично преуменьшал риски масштабного банковского кризиса.

По оценке авторов документа, из-за затяжной войны против Украины и растущей нагрузки на государственный бюджет российские власти все больше полагаются на банки для финансирования компаний и поддержки заемщиков, что усиливает риски для финансовой системы страны.

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