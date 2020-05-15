Европарламент одобрил пакет макрофинансовой помощи для Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Сегодня во время пленарного заседания в Брюсселе Европейский парламент поддержал решение о выделении пакета макрофинансовой помощи в 3 миллиарда евро для 10 стран-соседей и стран-кандидатов на членство в ЕС на преодоление кризиса, вызванного коронавирусом, передает УНН.
В этом пакете 1,2 миллиарда евро помощи предусмотрены для Украины.
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Добавим, что в голосовании приняли участие 687 депутатов: 547 проголосовали "за", 93 - "против", 47 - "воздержались".
Напомним, пакет помощи ЕС для стран-партнеров на борьбу с COVID-19 достигнет 20 млрд евро.