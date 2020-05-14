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Україна та ЄС домовилися пришвидшити роботу над підписанням "промислового безвізу"

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. Під час відеозустрічі міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з комісаром ЄС з питань сусідства та розширення Олівером Варгеї, дипломати погодились пришвидшити спільну роботу над укладанням угоди про "промисловий безвіз" між Україною та ЄС. Про це повідомляє пресслужба МЗС України, передає УНН.

Україна та ЄС домовилися пришвидшити роботу над підписанням "промислового безвізу"

"Співрозмовники домовилися пришвидшити спільну роботу з підготовки до укладення "промислового безвізу" між Україною та ЄС (Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції), після того як переговорні процеси сповільнилися через пандемію коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що під час розмови міністр поінформував єврокомісара про прогрес євроінтеграційних реформ в Україні, ухвалення важливих законодавчих рішень, зокрема, закону про банківську діяльність.

Єврокомісар привітав це рішення українського парламенту та додав, що Україна виконала всі умови для виділення подальшої макрофінансової допомоги ЄС.

"Щойно Міжнародний валютний фонд надасть свою остаточну оцінку та схвалить подальшу співпрацю з Україною, ЄС буде готовий до виділення другого траншу Четвертої програми макрофінансової допомоги обсягом 500 млн євро без зволікань", - повідомили у МЗС.

Кулеба, в свою чергу, висловив вдячність за ініціативу Єврокомісії надати Україні 1,2 млрд євро спеціальної макрофінансової допомоги для стабілізації економіки у зв’язку із пандемією.

Варгеї високо оцінив рішучість України у реагуванні на пандемію COVID-19.

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"Ви діяли швидко, і це мало критично важливе значення", - сказав він.

Окрему увагу співрозмовники приділили підтримці ЄС українського малого та середнього бізнесу.

Дмитро Кулеба та Олівер Варгеї погодилися надати додатковий імпульс роботі з оновлення Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, приєднання України до Угоди про спільний авіаційний простір, інтеграції у Єдиний цифровий ринок ЄС, участі України, як невід’ємної складової - у реалізації Європейської зеленої угоди.

Співрозмовники також обмінялися думками щодо майбутнього "Східного партнерства" у контексті підготовки до цьогорічного Саміту ініціативи.

Міністр наголосив, що Україна у своєму баченні "Східного партнерства" надалі виходитимете з власних європейських прагнень і європейського вибору та налаштованості на подальше далекосяжне поглиблення політичної асоціації та економічної інтеграції з ЄС, включаючи поступове приєднання до внутрішнього ринку Європейського Союзу.

Варгеї запевнив у незмінності підтримки України на європейському шляху та у реалізації реформ.

Як повідомлялося в УНН, Європарламент ухвалив рішення щодо розгляду пропозиції Єврокомісії надати Україні 1,2 мільярда євро на боротьбу з наслідками пандемії COVID-19 за пришвидшеною процедурою.

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