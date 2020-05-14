Украина и ЕС договорились ускорить работу над подписанием "промышленного безвиза"

КИЕВ. 14 мая. УНН. Во время видеовстречи министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с комиссаром ЕС по вопросам соседства и расширения Оливером Варгеи, дипломаты согласились ускорить совместную работу над заключением соглашения о "промышленном безвизе" между Украиной и ЕС. Об этом сообщает пресс-служба МИДа Украины, передает УНН.