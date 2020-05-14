Украина и ЕС договорились ускорить работу над подписанием "промышленного безвиза"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Во время видеовстречи министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с комиссаром ЕС по вопросам соседства и расширения Оливером Варгеи, дипломаты согласились ускорить совместную работу над заключением соглашения о "промышленном безвизе" между Украиной и ЕС. Об этом сообщает пресс-служба МИДа Украины, передает УНН.
"Собеседники договорились ускорить совместную работу по подготовке к заключению "промышленного безвиза" между Украиной и ЕС (Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции), после того как переговорные процессы замедлились из-за пандемии коронавируса", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что во время разговора министр проинформировал еврокомиссара о прогрессе евроинтеграционных реформ в Украине, принятии важных законодательных решений, в частности, закона о банковской деятельности.
Еврокомиссар поприветствовал это решение украинского парламента и добавил, что Украина выполнила все условия для выделения дальнейшей макрофинансовой помощи ЕС.
"Только Международный валютный фонд предоставит свою окончательную оценку и одобрит дальнейшее сотрудничество с Украиной, ЕС будет готов к выделению второго транша Четвертой программы макрофинансовой помощи объемом 500 млн евро незамедлительно", - сообщили в МИДе.
Кулеба, в свою очередь, выразил благодарность за инициативу Еврокомиссии предоставить Украине 1,2 млрд евро специальной макрофинансовой помощи для стабилизации экономики в связи с пандемией.
Варгеи высоко оценил решимость Украины в реагировании на пандемию COVID-19.
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"Вы действовали быстро, и это имело критически важное значение", - сказал он.
Отдельное внимание собеседники уделили поддержке ЕС украинского малого и среднего бизнеса.
Дмитрий Кулеба и Оливер Варгеи согласились придать дополнительный импульс работе по обновлению углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС, присоединение Украины к Соглашению об общем авиационном пространстве, интеграции в Единый цифровой рынок ЕС, участии Украины, как неотъемлемой составляющей - в реализации европейского зеленого соглашения.
Собеседники также обменялись мнениями относительно будущего "Восточного партнерства" в контексте подготовки к нынешнему саммиту инициативы.
Министр отметил, что Украина в своем видении "Восточного партнерства" в дальнейшем будет выходить из собственных европейских стремлений и европейского выбора и настроенности на дальнейшее далеко идущее углубление политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС, включая постепенное присоединение к внутреннему рынку Европейского Союза.
Варгеи заверил в неизменности поддержки Украины на европейском пути и в реализации реформ.
Как сообщалось в УНН, Европарламент принял решение о рассмотрении предложения Еврокомиссии предоставить Украине 1,2 миллиарда евро на борьбу с последствиями пандемии COVID-19 по ускоренной процедуре.