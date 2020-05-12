Шмигаль висловив Меркель сподівання на сигнал від Німеччини щодо європейського майбутнього України
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час розмови з федеральним канцлером ФРН Ангелою Меркель висловив сподівання, що німецькі колеги під час свого головування у Раді ЄС у другій половині 2020 року дадуть чіткий сигнал щодо європейського майбутнього України. Про це інформує пресслужба Кабміну, передає УНН.
Так, повідомляється, що у розмові прем’єр-міністр запевнив, що європейська і євроатлантична інтеграція залишаються пріоритетом зовнішньополітичного курсу України.
"Сподіваюсь, що ФРН під час головування у Раді ЄС у другій половині 2020 року дасть чіткий сигнал щодо європейського майбутнього України", – сказав голова уряду.
Шмигаль також порушив питання щодо можливості отримання "промислового безвізу" з країнами Євросоюзу, а також приєднання України до Партнерства розширених можливостей НАТО (EOP).
Сторони обговорили економічну ситуацію, зокрема, питання подолання наслідків коронавірусу. Прем’єр-міністр подякував Німеччині за стабільну фінансову підтримку, наголосивши, що з 2014 року ця країна надала Україні 1,4 млрд євро, 150 млн євро з яких (невикористаний резерв) планується спрямувати на допомогу українським лікарням із закупівлі медичного обладнання та підтримку малого та середнього бізнесу в умовах коронакризи.
З його слів, підтримка малого бізнесу може бути ще одним напрямком, куди будуть направлені кошти.
Під час віртуальної зустрічі сторони також порушили питання трансформації вугільних регіонів. Зокрема, питання допомоги у втіленні пілотного проекту на одній із українських шахт. Пані канцлер запевнила, що Німеччина із задоволенням візьме участь у такому проекті.
Прем’єр-міністр України також висловив сподівання, що співпраця з МВФ за програмою Stand-by, яка наразі обговорюється, дозволить отримати 5 млрд доларів, з яких 3,5 млрд доларів будуть направлені у Держбюджет-2020.
Також у розмові Шмигаль висловив сподівання, що Меморандум про співпрацю з МВФ буде підписано до кінця травня.
Як повідомлялося в УНН, канцлер ФРН Ангела Меркель та прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у вівторок, 12 травня, провели відеоконференцію. За словами речника федерального уряду Штеффена Зайберта, голови урядів обмінялися думками щодо тісних двосторонніх та економічних відносин, процесу реформ в Україні та безпекової ситуації на Сході України.